Kalaycı’ya bir eleştiri de Ortmann’dan: Diyalog kurmadan hareket ediyor!

BERLİN’deki tüm kamu çalışanlarını temsil eden Konsey Başkanı Daniela Ortmann, yayınladığı kamuya açık mektupta Senatör Dilek Kalaycı’nin fikir alışverişinde bulunmadan karar aldığı ve bilgi vermediği eleştirisinde bulundu. Dilek Kalaycı, geçen hafta cuma günü aşı sıralamasında 3. grup olan kamu personelinin aşılanmaya başlanacağını açıklamıştı. Açıklamada kamudaki önemli pozisyondaki personelle başlanacağı kaydedildi. Ancak, hangi personelin ne zaman ve hangi sırayla aşılanacağı gibi detaylar açıklanmadı.

SADECE DUYURU YAPIYOR

Kamuda Çalışanlar Konseyi Başkanı Ortmann, Senatörün diyalog ve iletişim kurmadan hareket ettiği ve sadece duyuru yapıp detay vermediğini belirtti. Önemli personelin kimler olabileceğinin net olmadığı kaydedilirken, koronavirüs bulaşma riski yüksek olanların daha iyi maaş alan yönetici pozisyondakilerden daha önemli olduğu kaydedildi. Ortmann, Senatör Dilek Kalaycı’nın sadece ‘Duyuru Politikası’ yürüttüğünü kaydetti. Dilek Kalaycı, Berlin’de bir ilaç üretim tesisini ziyaretinden sonra “Burada koronavirüs aşısı üretimi yapılacağı” açıklamasından sonra da gündem olmuştu. İlaç şirketi, senatörün yanlış anlamış olabileceğini ve aşı üretecek kapasitelerinin bulunmadığını kaydetmişti.