Kahve içerken düşüp burnunu kırdı: Mahkeme 'iş kazası' dedi

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Bir inşaat alanında sabah yapılan görev toplantısı sırasında kahve içen şantiye şefi, kahvesini içerken boğazına kaçırdı ve öksürmek için konteynerden dışarı çıktı. Bu sırada „hustensynkope" denilen kısa süreli bilinç kaybı yaşadı ve yere düşerek yüzünü metal ızgaraya çarptı. Çarpmayla burnu kırıldı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazazede, kahve içmenin iş rutininin bir parçası olduğunu savunarak, olayın iş kazası sayılması gerektiğini belirtti. Ancak ilgili meslek sigorta kurumu (Berufsgenossenschaft), bunun özel bir faaliyet olduğunu ve sigorta kapsamında değerlendirilemeyeceğini öne sürdü.

Magdeburg Sosyal Mahkemesi, ilk değerlendirmede sigorta kurumunu haklı buldu. Mahkeme, "Kahve içmek özel bir faaliyettir ve kaza bu özel faaliyet sırasında gerçekleşmiştir" diyerek, iş kazası sayılmayacağına hükmetti.

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Ancak temyize giden dosyada Eyalet Sosyal Mahkemesi farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda, olayın “iş kazası” kapsamına girdiği belirtildi. Gerekçe ise dikkat çekiciydi: Kahve içmek, o sabah toplantısının bir parçasıydı ve iş arkadaşları arasında yerleşmiş bir çalışma kültürü olarak değerlendirildi. Mahkeme ayrıca, kazanın bir anda ve dış etkilerle meydana geldiğini belirterek, yasal anlamda bir “kaza” tanımına uyduğunu vurguladı.

Hakimler, kahve ikramının işverence sağlandığını ve sabah toplantılarında birlikte kahve içmenin ekip ruhunu desteklediğini, bu nedenle “işe katkı sağlayan sosyal bir davranış” olarak görülebileceğini ifade etti.

Tanık ifadeleri de mahkemenin kararını güçlendirdi. Sabah ilk gelen çalışanın kahveyi hazırladığı, kahve eşliğinde yapılan planlamaların bir rutin haline geldiği ortaya kondu. Mahkeme, özel ve iş faaliyetlerinin net biçimde ayrılmasının bu durumda mümkün olmadığını vurguladı. Karar, benzer durumlar için emsal teşkil edebilir.