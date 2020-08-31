Kahramanlar Bellevue Sarayı’nda

KORONAVİRÜS önlemlerine dikkat edilen buluşmada Cumhurbaşkanı Steinmeier, polislerle büyük bir masanın etrafına oturdu. Polislerden cumartesi günü Meclis önünde yaşanan saldırıyla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı, üç polise de gösterdikleri üstün özveri için teşekkür etti. Görüşme sonrası üç polisle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Meclis’e hücum eden aşırı sağcıları ve neonazileri alçak olarak niteledi. Cumhurbaşkanı “Neonaziler halkımızı korkutup kızdırdılar. Bunlara kızmakta ve bunlardan korkmakta haklılar” dedi. Cumhurbaşkanı halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırırken “Demokrasiyi korumak hem toplumun tümünün hem de tek tek toplumu oluşturan bireylerin görevi ve sorumluluğudur. Demokrasimizin düşmanlarına karşı aktif, cesur ve kararlı olmalıyız. Hafta sonu binlerce güvenlik görevlisi risk altında ve özveriyle görevini yaptı. Haklarımızı ve yasalarımızı korudu” dedi.





KAHRAMAN İLAN EDİLDİLER

Steinmeier, federal Meclis’e hücum eden neonazileri ve aşırı sağcıları bir kez daha kınadı. Steinmeier “İmparatorluk bayraklarının demokrasimizin kalbi ve özgür seçimler sonucu belirlenen Meclis’in merdivenlerinde dalgalanması aşağılıktır. Federal Meclis’te herhangi bir antidemokratik ajitasyona veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yıkılmasına müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

Cumartesi günü korona inkarcıları ile korana önlemleri karşıtlarının yaptığı gösterilerde yer alan ve sayıları 300 ile 400 arasında değişen aşırı sağcılar ve neonaziler federal Meclis’e hücum etmişti. Federal Almanya’yı tanımayan, yasaları kabul etmeyen ve kendilerini Alman İmparatorluğu’nun vatandaşı olarak gören grup, ellerinde imparatorluk bayrakları ile federal Meclis’e hücum etmişlerdi. Meclis binasına zarar vermemeleri için üç polis memuru canla başla grubu binadan uzaklaştırmaya çalışmıştı. Üç polis memur ülkede kahraman ilan edilirken, çok sayıda politikacı üç polise devlet liyakat nişanı verilmesi çağrısında bulundu.