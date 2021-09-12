Kahramanına böyle sarıldı

‘ACİL Hizmetler Günü’ kapsamında Cambridge Dükü Prens William’ın da katıldığı etkinlikte polis memurları Ahmet Mavitunalı ve Ryan Legge, ölümden kurtardıkları kız çocuğu Noura ile bir araya geldi. Londra doğumlu polis memuru Mavitunalı ve Legge, Noura’yı, Avusturya’daki yakınlarının, Noura ve babasını ağır yaralı olarak gösteren fotoğrafla İngiltere polisine yaptıkları ihbarın ardından Brent semtindeki evlerinde yaptıkları incelemede buldu. Mayıs 2020’de yaşanan olayda polis memurları, olayın yaşandığı dairenin tam olarak neresi olduğunu bilmiyorlardı ve ağır yaralı baba ile kızını bazı farklı dairelere zorla girdikten sonra bilinçsiz bir şekilde yatarken buldular. Noura’ya ulaştıklarında, küçük çocuğun göğsünde ve boynunda bıçak yaraları vardı. Doktorlar ilk olarak Noura’nın ağır beyin hasarı almasından korkuyorlardı, ancak küçük çocuk üç ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

Ahmet Mavitunalı (solda) ve Ryan Legge (sağda)

‘AKLIMIZA KENDİ ÇOCUKLARIMIZ GELDİ’

Noura’nın annesi Luna Di Raimondo, “Acil servis çalışanları kızımı kurtardı. Çok çabuk davrandılar ve hastaneye gönderdiler. Onlar olmasaydı kızım büyük ihtimalle aramızda olmazdı” dedi. İki çocuk babası 34 yaşındaki polis memuru Mavitunalı ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çocuğu görünce masum, savunmasız olduğu için ona yöneldik. Aklımıza kendi çocuklarımız geldi. Profesyonel olarak aldığımız ilk yardım kursu sayesinde ambulans gelene kadar çocuğun başında gerekli müdahaleyi yaptık, Çocukluğumdan beri hayalim polis olmaktı. Hayalimin peşinde koşarak bu mesleğe başladım. 14 yıldır polis memuruyum. Hayattaki en büyük idealim, zayıf insanlara yardım etmek. Toplum huzuruna katkıda bulunmak.”

Noura ve annesi Luna Di Raimondo.

Kendisini öldürme girişiminde bulunan Noura’nın babası ise cinayet girişiminden hüküm giydi ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cambridge Dükü Prens William’ın da katıldığı etkinlikte, Acil Hizmetler Günü kapsamında polis memurları Ahmet Mavitunalı ve Ryan Legge, ölümden kurtardıkları kız çocuğu Noura ile buluştu.