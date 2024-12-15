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Kahraman Türk hayat kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Halil Yücebudak#Kalp Krizi
Kahraman Türk hayat kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 11:40

Türk Vatandaşı Halil Yücebudak, Almanya’da kalp krizi geçiren 72 Yaşındaki Franz Dawo’nun hayatını kurtardı.

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GEÇEN hafta, 72 yaşındaki Franz Dawo, eşi Ingrid Dawo ile birlikte İnsheim’e giderken aracında kalp krizi geçirdi. O sırada yoldan geçen Türk vatandaşı Halil Yücebudak, durumun normal olmadığını fark ederek aracını durdurdu ve Franz Dawo’ya müdahale etti. İlk etapta kalp masajı ve suni teneffüs yaparak yaşlı adamın hayata dönmesini sağladı. Ardından sağlık ekiplerini çağırarak Fransız vatandaşının hastaneye kaldırılmasına yardımcı oldu. Sağlığına yeniden kavuşan Franz Dawo, hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini kurtaran Halil Yücebudak ile tanışmak ve teşekkür etmek için onu evine davet etti. Alman basın mensuplarının da katıldığı bu buluşmada, Franz Dawo, Halil Yücebudak’a minnettarlığını dile getirerek yaşadıklarını anlattı.

Kahraman Türk hayat kurtardı

Kahraman Türk hayat kurtardı



 

 

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#Almanya#Halil Yücebudak#Kalp Krizi

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