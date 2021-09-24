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Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti

#Lucas Gabriel Peres#MMA #AVRUPADAN HABERLER
Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti

Brezilyalı genç MMA dövüşçüsü Lucas Gabriel Peres, dövüşte aldığı darbeler sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti. İşte şok olayın detayları...

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Kafes dövüşçüsü Lucas Gabriel Peres çıktığı maç sonrası kafa travması geçirerek hayatını kaybetti. Şok eden olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti
Brezilya'nın Maringa bölgesinde yaşayan kafes dövüşçüsü 22 yaşındaki Lucas Gabriel Peres 11 Eylül tarihinde çıktığı maç sonrasında başına ağır darbeler aldı.
Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti
Genç dövüşçüde maçın ardından evine gittiği sırada şiddetli baş ağrısı başladı. 22 yaşındaki Peres'in baş ağrısı uzun süre dinmeyince ailesi hastaneye götürdü.
Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti
Ancak daha sonra durumu ağırlaşan Peres'in kafasına darbe aldığı için travma geçirdiği fark edildi ve hemen tedavi altına alındı.
Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti
Gabriel geçtiğimiz günlerde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kafes dövüşünü organize eden grup konu hakkında yorum yapmadı. Dövüşçülerin güvenliği konusunda doktorlar endişelerini dile getirdi.
Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti

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#Lucas Gabriel Peres#MMA #AVRUPADAN HABERLER