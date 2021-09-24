Kafes dövüşü sonrası 22 yaşında hayatını kaybetti

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Kafes dövüşçüsü Lucas Gabriel Peres çıktığı maç sonrası kafa travması geçirerek hayatını kaybetti. Şok eden olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Brezilya'nın Maringa bölgesinde yaşayan kafes dövüşçüsü 22 yaşındaki Lucas Gabriel Peres 11 Eylül tarihinde çıktığı maç sonrasında başına ağır darbeler aldı.Genç dövüşçüde maçın ardından evine gittiği sırada şiddetli baş ağrısı başladı. 22 yaşındaki Peres'in baş ağrısı uzun süre dinmeyince ailesi hastaneye götürdü.Ancak daha sonra durumu ağırlaşan Peres'in kafasına darbe aldığı için travma geçirdiği fark edildi ve hemen tedavi altına alındı.Gabriel geçtiğimiz günlerde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kafes dövüşünü organize eden grup konu hakkında yorum yapmadı. Dövüşçülerin güvenliği konusunda doktorlar endişelerini dile getirdi.