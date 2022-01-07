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Kafe ve restoranlarda ‘2G Plus’ dönemi

#Olaf Scholz#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
Kafe ve restoranlarda ‘2G Plus’ dönemi

Almanya’da federal hükümet ve eyalet başbakanlarının bir araya geldiği koronavirüs zirvesinden gastronomi sektörünü üzecek kararlar çıktı.

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, hükümet yetkilileri ve eyalet başbakanları ile yeni koronavirüs önlemlerini görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Günlerdir herkesin merakla yeni kararları, zirvenin ardından Başbakan Olaf Scholz açıkladı. Yeni koronavirüs önlemlerine göre kafe ve restoranlar için 15 Ocak’tan itibaren ‘2G Plus’ kuralı geçerli olacak. Yani, iki aşısını yaptıranlar veya iyileşenler restorana girerken aktüel negatif test ibraz etmek zorunda kalacak. Daha önce Hamburg eyaletinde yürürlüğe giren kural, insidans değerinden bağımsız olarak Almanya genelinde geçerli olacak. Ancak Almanya’da ‘Booster’ olarak adlandırılan hatırlatıcı üçüncü aşıyı yaptıranlar ise testten muaf tutuldu. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, insanların saatlerce kafe ve restoranda maskesiz oturduğunu, bunun da ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

Kafe ve restoranlarda ‘2G Plus’ dönemi
ÜÇÜNCÜ AŞIYI OLAN AVANTAJLI
Öte yandan karantina süreleri de kısaltıldı. Alınan karara göre enfekte olan bir kişi 14 yerine 10 gün karantinada kalacak, yedinci günden itibaren PCR veya hızlı test yaptırarak sonuca göre karantinadan çıkabilecek. Hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışanlar ise yedinci günde ancak PCR testi yaptırarak karantinadan çıkabilecek. Ayrıca çalışanların son 48 saat hastalık semptomu göstermemesi gerekiyor. Ancak burada da yine üçüncü aşılarını yaptıranlar avantajlı olacak. Hatırlatıcı aşısı olanlara karantina öngörülmüyor. Çocuklar ve öğrenciler de beşinci günde PCR veya hızlı test yaptırarak karantinadan çıkabilecek.

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#Olaf Scholz#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER

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