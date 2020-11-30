Kafasını ısıran da var, çekiçle vuran da...

BİLGİ edinme hakkı yasası kapsamında farklı polis teşkilatlarından elde edilen verilere göre büyük kısmı koronavirüs kısıtlamaları altında geçen 2020’nin Ocak-Ekim ayları arasındaki dönemde ise 2 bin 300 vaka kayıtlara geçti. Liverpool Polisi’nin kayıtlarında, 2018’de yol tartışmasında bir kişinin kafasından bıçaklanıp, metal bir sopayla saldırıya uğradığı cinayet teşebbüsü görülüyor. Cambridgeshire bölgesi polisi bir sürücünün, minibüsünden aldığı çekiçle tartıştığı kişinin kafasına üç kez vurduğu bir saldırıyı bildirdi. Aynı bölgedeki bir başka olayda ise bir sürücü diğerinin yüzünü yumrukladı ve ‘kendi ülkesine geri dönmelerini’ söyleyerek ırkçı hakarette bulundu.





KAMPANYA DÜZENLENİYOR

Manchester polisi de iki yıl önceki bir olayda, yolcu koltuğunda oturan bir kadının arabasından sürüklenip, yerde yumruklandığını açıkladı. Londro Metropolitan Polis Teşkilatı da, 2017’de bir zanlının kurbanını ısırdığını belirtti. Kuzey Galler’de bir otobüs şoförüyle başka biri arasındaki tartışmaya müdahale eden bir kişiye kafa atıldı. Ulusal Polis Müdürleri Konseyi’nin Sözcüsü, “Bir suç işlediğinde polis soruşturacak ve gerektiği yerde suçlama yöneltecektir. Polis, yollarda ve genel olarak tüm toplumda medeni ve iyi davranışlar bekliyor. Polis teşkilatları düzenli olarak insanların yollarda duyarlı ve kurallara uyarak araçlarını kullanmaya teşvik eden kampanyalar düzenliyor” dedi.