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Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:11,Son Güncelleme:

Kafacı Antetokounmpo!

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Kafacı Antetokounmpo!
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NBA YILDIZI, WIZARDS MAÇINDA HERKESi ŞOKE ETTi

NBA’in süperstarlarından Giannis Antetokounmpo, bu kez sahadaki yetenekleriyle değil, rakibine yaptığı saldırıyla gündem yarattı. Nijerya asıllı Yunan basketbolcu, takımı Milwaukee Bucks’ın, Washington Wizards’ı 126-113’lük skorla mağlup ettiği mücadelenin henüz ikinci çeyreğinde Alman rakibi Moritz Wagner’e kafa attı. İkili arasında daha önce de gerginlik bulunuyordu.
Bu sezon 20.1 sayı, 8.9 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki basketbolcu karşılaşma sonrası, “Berbat bir reaksiyon gösterdim. Günün sonunda hepimiz insanız ve hata yapabilir” açıklamasını yaptı. Yunan yıldızın kaç maç ceza alacağı henüz belli olmadı.

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