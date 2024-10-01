Kadroya çağrılıyor...

Haberin Devamı

Haberin Devamı

2019 yılından beri VfB Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'un A Milli Futbol Takımı tercihi, Essen'de yaşayan ailesini mutlu etti. VfB Stuttgart kaptanı Atakan Karazor'un kararının ardından Hürriyet'e konuşan baba Ali Karazor, “Bu bir şeref, bir gururdur. Çocuğunun milli forma giymesini kim istemez, çok mutluyuz, sevinçliyiz” dedi.“Atakan'ın profesyonel futbolcu olmasından sonra federasyon yöneticilerinden uzun süre davet gelmesini bekledik. Sonradan bir teklif yapılmıştı, o zaman da Atakan'ın Alman vatandaşlığı bulunuyordu“ ifadelerini kullanan baba Ali Karazor şunları söyledi: “Atakan'ın milli takım tercihini açıklayacağını biliyorduk. Türk Futbol Federasyonu'ndan Ceyhun Kazancı'nın Atakan ile epeydir konuştuğunu biliyoruz. Atakan'ın da kararını biliyorduk. Atakan'ın yeni çıkan çifte vatandaşlık yasasından yararlanması, işlemlerini de kolaylaştırdı.Hayırlısı olsun. Ailece mutluyuz. Atakan'ın Türk milli takımından yana verdiği karar, geçmişte Almanya'da yetişen milli futbolcular gibi, buralarda futbola başlayan Türk gençleri için, bir moral, bir motivasyon olacaktır. Atakan'ın yeni futbola başladığı yıllarda, buradan Essen'den neden iyi bir futbolcu çıkıp yukarlarda oynamıyor demiştim, Stuttgart ile bunu kısmen gördük, esas olan milli forma inşallah o da olacak.”2024'ün başında Almanya parlamentosu tarafından yasalaştırılan ve 27 Haziran itibariyle yürürlüğe giren ‘Vatandaşlık Yasası’ndan yararlanarak Ay Yıldız’lı forma kararını veren Atakan Karazor, A Milli takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan forma daveti bekleyecek. Atakan Karazor'un A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alması bekleniyor. Oyuncunun bu maçlarla birlikte Türkiye forması giyeceği belirtilirken aday kadronun 4 Ekim'de resmen açıklanması bekleniyor.

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın, Atakan Karazor'u arayarak Alman milli takımı için davet ettiği ama Atakan Karazor'un Türkiye'den yana karar verdiğini ve bunu da Türk Futbol Federasyon yöneticilerine ilettiği aktarıldı.

Haberin Devamı

13 Ekim 1996 Essen doğumlu olan ve Temmuz 2019 yılında Stuttgart'a transfer olan Atakan Karazor, geçmişte Schwarz-Weis Essen, Vfl Bochum, Borussia Dortmund ve Holstein Kiel'de forma giydi. Atakan Karazor, VFB Stuttgart formasıyla ilk Bundesliga maçına 3 Ekim 2020'de Bayer Leverkusen karşısında giydi.