Kadir’i kim öldürdü?

ALMAN basınına yansıyan haberlere göre Kadir A., yaşadığı Bielefeld’den Hannover’deki ailesini ziyaret etmek için yola çıktı. Trenle yolculuk yapan genç adam, ziyaret etmek istediği yere varamayınca ailesi polise kayıp ilanı verdi. Epilepsi hastalığı bulunan Kadir için polis önce bir arama emri çıkarmadı. Ancak birkaç gün geçmesine rağmen bir haber çıkmayınca, bu kez istasyondaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Kadir’e ait herhangi bir görüntüye de ulaşamadı. Bunun üzerine yoğun aramalara başlandı. Kadir’in telefonu incelendi ve Hannover Ana Tren Garı’na iki istasyon kala bir kişiyle telefonda konuştuğu tespit edildi. Bu, Kadir’in son görüşmesi olarak kayıtlara geçti. Polis Hannover’deki mezarlıkta kan ve yerde sürüklenme izleri ihbarı alınca bu kez arama çalışmalarını oraya çevirdi ve Kadir’in cesedi boş bir mezarda bedeninin yarısı gömülü olarak bulundu.

BİRİ GELİNCE Mİ KAÇTILAR

Polis, Kadir’in cesedinin toprağın altına tam olarak gömülmemesini, zanlı ve veya zanlıların fark edilmekten korkmasına bağlıyor. Polise göre zanlılar, birilerinin kendilerinin bulunduğu alana doğru geldiğini fark edince cesedi gömme işini yarıda bırakarak kaçtı. Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri, cinayet zanlısını veya zanlılarını yakalamak için halktan yardım istedi. Emniyetten yapılan açıklamada Kadir A.’nın öldürülmesiyle ilgili bilgisi olanların en yakın polis karakoluna gelerek ya da (0511) 109 5555 numaralı telefonu arayarak bilgi vermesini istedi.