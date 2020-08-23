Kadir’e destek mitingi

DEMOKRATİK İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) tarafından ‘Polis şiddetini kınıyoruz, sorumluların hesap vermesini istiyoruz’ başlığı altında Hamburg’da bir miting düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde 300 kişinin katıldığı mitingde, Almanya’daki polis şiddeti protesto edildi. Polis kontrolünde yapılan miting yaklaşık 2 saat sürdü. Hamburg Sanatkarlar Odası (Handwerkskammer) önünde toplanan kalabalık, polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, küçük çocuğa şiddet uygulayan polislerin görevden alınmasını istedi. Göstericiler, sık sık “Alman polisi ırkçıları koruyor” şeklinde slogan atıldı. Mitingi organize eden komitede yer alan Hamburg Sol Parti eyalet milletvekili Deniz Çelik yaptığı konuşmada, şunları söyledi: ‘BİRLİKTE OLURSAK GÜÇLÜYÜZ’

“Bugün burada 15 yaşındaki Kadir’e yönelik acımasız polis şiddetini protesto etmek, Kadir ve ailesinin adalet mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek için toplandık. Kızgın ve öfkeliyiz. Polisin kusurlu davranışını örtbas etmek için onu suçlu göstermeye çalışıyor. 8 kadar polis memurunun 15 yaşındaki astımlı bir çocuğa şiddet uygulaması, biber gazı ve cop kullanması gerçeğini, hiçbir şey haklı gösteremez. Son haftalarda Almanya genelinde defalarca orantısız polis şiddetine maruz kalındığını biliyoruz. Üniformalı insanlar tarafından işlenen suçların genellikle sonuçsuz olduğu gerçeğinden bıktık. Irkçılığa ve polis şiddetine karşı mücadele, bir bütün olarak toplumun görevidir. Irkçılığa karşı mücadeleyi ancak etkilenen azınlıklar çoğunluk toplumu tarafından desteklenirse kazanabiliriz. Biz, birlikte olursak güçlü oluruz.” Çelik, Holdur’a uygulanan şiddet olayının tarafsız bir kurum tarafından araştırılması ve bu olaya katılan polislerin görevden alınması talebini de dile getirildi. YAZILARI SİLMİŞLER

Mitingden ardından alanın dar olmasından dolayı pandemi kuralları kapsamında sadece 50 kişinin olayın olduğu Kohlhöfen Caddesi’ne yürümesine izin verildi. Polislerin, Holdur’a şiddet uyguladığı duvarın önüne gelen kalabalık, olay günü duvarda İngilizce olarak yazılı olan “Nefes alamıyorum” gibi yazıların gece yarısı silindiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Aktivistler, duvara “Irkçı polis şiddetine karşıyız! 8 polis, 17 Ağustos 2020’de arkadaşımız Kadir’e bu alanda orantısız güç kullanmıştır” yazılı bir afiş yapıştırdı. Miting sonunda polislerin bu yazıları tekrar silmelerini istemeleri üzerine polis ile aktivistler arasında kısa bir tartışma yaşanırken, organizasyon komitesi afişi sökmek zorunda kaldı. ‘DEVLET ŞİDDETİNE HAYIR’

Mitingden bir gün önce ise avukat Mülayim Hüseyin önderliğindeki bir grup, Holdur’un ifade verdiği polis karakolu önünde bir eylem yaptı. Eylemciler, “15 yaşındaki Kadir için yapılan otoriter devlet şiddetine hayır, teşekkürler” yazılı pankart taşırken, Amerika’da polisler tarafından öldürülen George Floyd’un “Nefes alamıyorum” sözüne de pankartta yer verdiler. Avukat Hüseyin yaptığı açıklamada, “Kadir hepimizin çocuğu olabilirdi. Devlet otoritesinin tüm şiddetleri kullanılarak, Kadir’in kelepçelenmesi ve bir terörist muamelesi yapılması şok edicidir. Buna cevapsız kalmadığımızı belirtmek için bu eylemi yaptık” dedi.

Öte yandan Hamburg’daki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan 12 kişilik heyet de Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ile birlikte Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer’i makamında ziyaret ettiler. Basına kapalı yapılan görüşmede, Holdur olayı üzerine görüşülürken, bazı STK başkanları polisin tutumunu sert bulduklarını dile getirdi. Görüşmede, polislerin de hata yapabileceği ve kendilerini savunmak zorunda oldukları belirtildi. Polislerin görevden alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.