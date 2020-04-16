Kadınlardan ‘Mükemmeliyetsiz’ buluşma

KUZEY Ren Vestfalya (KRV) eyaleti sınırları içinde kalan Bergneustadt beldesinde yaşayan Arzu Durmuş ve politikacı Gitta Esch öncülüğünde kurulan inisiyatif bir anda yayıldı. Farklı inanç, kültür ve etnik kökene mensup kadınlar, kriz döneminde yaşadıkları tecrübeleri anlatıyorlar ve birbirlerine cesaret veriyorlar. Arzu Durmuş, fikrin Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in ‘Almanya dua ediyor’ çağrısıyla ortaya çıktığını belirterek “Sayın Söder sadece Hıristiyan ve Yahudi inanca sahip olanlara dua etti. Oysa Almanya’da farklı inançlara mensup insanlar ve hiç inanmayanlar da var. Bundan ilham alarak inisiyatifi başlattık. Kültürler ve inançlar üstü bir inisiyatif kısada sürede kuruldu ve yayıldı. 48 saat içinde hiçbirbirini tanımayan kadınlara ulaştık. Bir anda 40 farklı inanca, mesleğe ve kökene mensup kadınlar mesajlar yolladı. Sonra bu rakam büyüdü. Kadınlar birbiriyle iletişim kurdu. Almanca verilen mesajları şimdi İspanyolca, İtalyanca, Türkçe ve İngilizce dillerine de çevrilecek. İnisiyatif büyük beğeni topladı. Türkiye’den ve Yunanistan’da da benzer girişimi başlatmak için bağlantı kurdular. Onlara tecrübemizi anlattık” dedi.