Kadınlar nerede?

Güncelleme Tarihi:
CDU/CSU HAREKETE GEÇTİ
Evet...
83.5 milyon nüfuslu Almanya’da erkekten çok kadın yaşamaktadır.
Ülke nüfusunun 42.3 milyonu kadın, 41.2 milyonu erkektir.
Her ne kadar CDU ve CSU’lu kadın milletvekili sayısı erkeklerden daha az olsa da koalisyon görüşmelerine katılacak heyette hiçbir kadının yer almamasına haklı olarak ateş püskürüldü.
Ve bunun üzerine CDU ile CSU harekete geçerek tutum değiştirmek zorunda kaldı.
Heyete CSU milletvekili Dorothee Baer ile CDU Genel Başkan Yardımcısı Karin Prien de dahil edildi.
Almanya’da başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz’e yıllardır ‘kadınlara tepeden bakar’ gözüyle bakılmaktadır.
Bu da daha ziyade 1997 yılında Alman Ceza Yasası’nda değişiklik yapılarak evlilikte tecavüzün suç sayılmasını içeren tasarıya “Hayır” demesinden kaynaklanmaktadır.
Her ne kadar Friedrich Merz, “Şu anda artık hiç de öyle düşünmüyorum” dese de buna kimseyi inandıramamaktadır.
Tabii “1.98 metre boyundaki Friedrich Merz’in kadınlara tepeden bakması normaldir” diyerek ironik bir tutum sergileyenler de vardır.
MAÇO SUÇLAMALARINI KABUL ETMİYOR
Ama biri erkek, ikisi kız yetişkin 3 evlat babası olan Friedrich Merz’e eşi Charlotte Merz hiç de o gözle bakmamaktadır.
1981 yılından beri Friedrich Merz’le evli olan Arnsberg Sulh Mahkemesi Başkanı Charlotte Merz, eşine dönük maço suçlamalarını geri çevirmektedir.
Yılların yargıcı Charlotte Merz, “Manevi destek, çöpü kimin indirdiğinden çok daha önemlidir” diyerek, öğrencilik yıllarında tanışıp evlendiği Friedrich Merz’in çok iyi bir baba ve çok iyi bir eş olduğunu söylüyor.
“Biz uyumlu bir çift olarak her şeyi beraber yaptık. Aileyle ilgili kararları ortak aldık. Aile yaşamını adil bir biçimde birlikte organize ettik” diyor.
Ve “Eşim başbakan olduğunda Sauerland’a (Arnsberg) daha az gelecek. Ama ben her sabah işime gitmeye devam edeceğim” diyor.
*
Ve heyete Dorothe Baer ile Karin Prien’in yanı sıra Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer’i de dahil eden CDU/CSU, SPD ile koalisyon hükümeti oluşturmak için görüşmeleri sürdürmeye kararlı gözüküyor.
Tabii SPD Federal Meclis Grup Başkanlığını da üstlenen Eş Başkan Lars Klingbeil ve Eş Başkan Saskia Esken, SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, SPD Genel Başkan Yardımcısı Achim Post, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Saarland Eyalet Başbakanı Anke Rehlinger, Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’dan oluşan heyet “Evet” derse, Friedrich Merz, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 10. Başbakanı olmayı da garantileyecek.