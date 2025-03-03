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Bunlar CSU Genel Sekreteri Martin Huber, Markus Söder, CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ve CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei idi.Markus Söder, CDU/CSU adına SPD ile sürdürülecek koalisyon görüşmelerine bu ‘altılının’ katılacağını ilan ediyordu bu fotoğrafla.Tabii sosyal medyada tepkiler yağdı.“CDU/CSU bir ‘erkekler kulübü’ mü” diye tepki gösterenler oldu.Hem CDU ve CSU tabanından hem de farklı kesimlerden eleştiriler geldi.“Kadınlar nerede?” diyenler oldu.Hatta müstakbel ortak SPD’den de eleştiriler geldi.SPD Eş Başkanı Saskia Esken, CDU/CSU’nun kadınları gözardı etmesini sert bir dille eleştirdi.“Eşitlik istiyoruz” dedi.Yeşiller’in eski Eş Başkanları Ricarda Lang da Omid Nouripour da “Olmaz böyle bir şey” diyerek tepki gösterdi.FDP’li Marie-Agnes Strack-Zimmermann da “CDU/CDU’nun bu tutumu beni 1950’li yıllara geri götürdü. Siz başka bir dünyada mı yaşıyorsunuz?” diyerek sitem etti.

CDU/CSU HAREKETE GEÇTİ

Evet...

83.5 milyon nüfuslu Almanya’da erkekten çok kadın yaşamaktadır.

Ülke nüfusunun 42.3 milyonu kadın, 41.2 milyonu erkektir.

Her ne kadar CDU ve CSU’lu kadın milletvekili sayısı erkeklerden daha az olsa da koalisyon görüşmelerine katılacak heyette hiçbir kadının yer almamasına haklı olarak ateş püskürüldü.

Ve bunun üzerine CDU ile CSU harekete geçerek tutum değiştirmek zorunda kaldı.

Heyete CSU milletvekili Dorothee Baer ile CDU Genel Başkan Yardımcısı Karin Prien de dahil edildi.

Almanya’da başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz’e yıllardır ‘kadınlara tepeden bakar’ gözüyle bakılmaktadır.

Bu da daha ziyade 1997 yılında Alman Ceza Yasası’nda değişiklik yapılarak evlilikte tecavüzün suç sayılmasını içeren tasarıya “Hayır” demesinden kaynaklanmaktadır.

Her ne kadar Friedrich Merz, “Şu anda artık hiç de öyle düşünmüyorum” dese de buna kimseyi inandıramamaktadır.

Tabii “1.98 metre boyundaki Friedrich Merz’in kadınlara tepeden bakması normaldir” diyerek ironik bir tutum sergileyenler de vardır.

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MAÇO SUÇLAMALARINI KABUL ETMİYOR

Ama biri erkek, ikisi kız yetişkin 3 evlat babası olan Friedrich Merz’e eşi Charlotte Merz hiç de o gözle bakmamaktadır.

1981 yılından beri Friedrich Merz’le evli olan Arnsberg Sulh Mahkemesi Başkanı Charlotte Merz, eşine dönük maço suçlamalarını geri çevirmektedir.

Yılların yargıcı Charlotte Merz, “Manevi destek, çöpü kimin indirdiğinden çok daha önemlidir” diyerek, öğrencilik yıllarında tanışıp evlendiği Friedrich Merz’in çok iyi bir baba ve çok iyi bir eş olduğunu söylüyor.

“Biz uyumlu bir çift olarak her şeyi beraber yaptık. Aileyle ilgili kararları ortak aldık. Aile yaşamını adil bir biçimde birlikte organize ettik” diyor.

Ve “Eşim başbakan olduğunda Sauerland’a (Arnsberg) daha az gelecek. Ama ben her sabah işime gitmeye devam edeceğim” diyor.

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Ve heyete Dorothe Baer ile Karin Prien’in yanı sıra Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer’i de dahil eden CDU/CSU, SPD ile koalisyon hükümeti oluşturmak için görüşmeleri sürdürmeye kararlı gözüküyor.

Tabii SPD Federal Meclis Grup Başkanlığını da üstlenen Eş Başkan Lars Klingbeil ve Eş Başkan Saskia Esken, SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, SPD Genel Başkan Yardımcısı Achim Post, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Saarland Eyalet Başbakanı Anke Rehlinger, Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’dan oluşan heyet “Evet” derse, Friedrich Merz, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 10. Başbakanı olmayı da garantileyecek.