‘Kadınlar Günü’ne özel sergi

Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 17:53
Frankfurt’taki IKS Kültürlerarası Okulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Türkiye’nin 81 İlinden’ başlığı altında sıra dışı bir resim sergisine ev sahipliği yapacak.
Sergi, Türkiye’nin 81 ilinden öğretmen ve öğrencilerin, Japon kadın sanatçı Yayoi Kusama’dan ilham alarak hazırladıkları 200’den fazla resmi içeriyor. Aynı yerde buna paralel olarak açılacak bir diğer sergide de IKS’de Resim Öğretmeni olarak görev yapan Ruksana Kausar’ın kadınları konu alan eserleri de yer alacak. Okul binasında 8 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da açılacak olan sergi, 29 Mart’a kadar hafta sonları hariç her gün 14.00-16.00 arasında dışarıdan gelecek sanatseverler için de açık olacak. Almanya için seyahat vizesi konusundaki engeller nedeniyle eserleri sergilenecek sanatçılardan sadece altısının açılışta yer alabileceği öğrenildi. ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİNİ VURGULUYOR
Türkiye’de Bursa’da resim öğretmeni olarak görev yapan Sevda Eren’in öncülüğünde gerçekleştirilen serginin, 81 ilde görev yapan kadın öğretmenler ya da orta öğrenim düzeyindeki okullardan kız öğrencilerin Frankfurt’ta sergilenecek olan eserlerinin, yenilikçi ve deneysel sanat alanında dünyaca en ünlü ve sıra dışı sanatçılarından Yayoi Kusama’nın çalışmalarını ve sanat anlayışını incelemelerinin ardından verdikleri ürünler arasından seçildiği belirtildi.
IKS’den yapılan açıklamada sergiyle ilgili şöyle denildi: “Sergi, genç ve deneyimli sanatçıların Kusama’nın üslup özellikleriyle yaratıcı etkileşimine büyüleyici bir bakış açısı sunacak. Eserler, katılımcıların bireysel ifadelerini yansıtmanın yanı sıra kültürlerarası karşılaşmaların ve sanatsal çeşitliliğin etkileyici birer kanıtı niteliğinde. Sanatçılar, çarpıcı noktaları, parlak renkleri ve sınırsız desenleriyle bilinen Yayoi Kusama’nın sanatını derinlemesine incelediler. Kusama’nın rüya
ile gerçeklik arasında gidip gelen eserleri, katılımcı öğretmen ve öğrencilere, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kökenlerine ve kültürel köklerine odaklanarak, bu sanat formunun kendi yorumlarını yaratmaları için ilham verdi. Bu sergi sadece genç sanatçıların yeteneklerini tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitliliğin, yaratıcılığın ve kültürlerarası değişimin önemini de vurguluyor. Ziyaretçiler, sergilenen resimlerde Türk taşrasının etkilerini keşfetme ve gelenek ile modernliğin eserlerde nasıl bir araya geldiğini deneyimleme fırsatı buluyor. IKS olarak sanatseverler, öğretmenler, öğrenciler ve ilgili konukları, sergilenen eserleri incelemeye ve sanatçılarla fikir alışverişinde bulunmaya davet ediyoruz.”
Pakistan doğumlu Frankfurtlu ressam Ruksana Kausar’ın ‘Bir Kadının Ruhsal Seyahati. Kadınlık ve Yaratıcılığın Buluşması’ başlıklı sergisi de sanatçının kendi kültürel kökenleri ve ruhsal derinliklerinden esinlenen sembolik kadın figürlerinden oluşuyor. Adres
: IKS – Interkulturelle Schule – Rhein - Main
Kaiserkronenweg 1
60433 Frankfurt am MainSergiyle ilgili ayrıntılı bilgi için:
Dr. İsmail Özkan, Ruksana KausarTel.:
069 27997180
info@iks-schule.dewww.iks-Schule.de