‘Kadınlar Günü’ne özel sergi

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Sergi, Türkiye’nin 81 ilinden öğretmen ve öğrencilerin, Japon kadın sanatçı Yayoi Kusama’dan ilham alarak hazırladıkları 200’den fazla resmi içeriyor. Aynı yerde buna paralel olarak açılacak bir diğer sergide de IKS’de Resim Öğretmeni olarak görev yapan Ruksana Kausar’ın kadınları konu alan eserleri de yer alacak. Okul binasında 8 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da açılacak olan sergi, 29 Mart’a kadar hafta sonları hariç her gün 14.00-16.00 arasında dışarıdan gelecek sanatseverler için de açık olacak. Almanya için seyahat vizesi konusundaki engeller nedeniyle eserleri sergilenecek sanatçılardan sadece altısının açılışta yer alabileceği öğrenildi.

Türkiye’de Bursa’da resim öğretmeni olarak görev yapan Sevda Eren’in öncülüğünde gerçekleştirilen serginin, 81 ilde görev yapan kadın öğretmenler ya da orta öğrenim düzeyindeki okullardan kız öğrencilerin Frankfurt’ta sergilenecek olan eserlerinin, yenilikçi ve deneysel sanat alanında dünyaca en ünlü ve sıra dışı sanatçılarından Yayoi Kusama’nın çalışmalarını ve sanat anlayışını incelemelerinin ardından verdikleri ürünler arasından seçildiği belirtildi.

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Sergiyle ilgili ayrıntılı bilgi için:

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