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Kadınlar Günü’ne online panel

#Dünya Kadınlar Günü#Circle Foundation#AVRUPADAN HABERLER
Kadınlar Günü’ne online panel

Londra’da Türk düşünce kuruluşu Circle Foundation, Dünya Kadınlar Günü’nü online bir panelle kutladı.

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2022 Dünya Kadınlar Günü’nün bu yılki teması #BreakTheBias ve Londra merkezli düşünce kuruluşu Circle Foundation, Birleşik Krallık toplumunda Türk kadınlarının ilham verici hikâyelerini ve başarılarını paylaşarak Dünya Kadınlar Günü’nü başarılı Türk kadınlarıyla andı. Panel konuşmacıları, çeşitli sektörlerden kendi toplumlarında ve iş yerlerinde ön yargıları kırmayı başaran başarılı Türk kadınlarıydı. Panel konuşmacıları arasında Egon Zehnder’in Londra ofisi yönetici ortağı Çağla Bekbolet, Kıbrıslı Türk pop müziği sanatçısı Eylem, Microsoft Müşteri ve İş Ortağı Çözümleri CDO Ofisi Uygulamalı Strateji, Data&AI Başkanı Didem Un Ateş, University College London’dan akademisyen Dr. Yasemin Allsop (MBE), Milliyet gazetesi Londra temsilcisi Nevsal Elevli, şarkıcı ve söz yazarı Olcay Bayır yer aldı. Etkinlik Instagram’da canlı yayın olarak gerçekleştirildi ve 300’den fazla kişi etkinliği canlı olarak izledi. Türk kadınlarının başarı hikâyelerinin anlatıldığı ve yaklaşık 1 saat ilgiyle izlenen etkinlik, Kıbrıslı Türk şarkıcı Eylem’in canlı performansıyla sona erdi.

Kadınlar Günü’ne online panel

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#Dünya Kadınlar Günü#Circle Foundation#AVRUPADAN HABERLER

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