Kadınlar Günü kutlamasında kaşığın tarihini anlattı

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West End’in ünlü restoranlarından Ishtar’da düzenlenen toplantıya BTKD Onursal Başkanı Sefire Sevcan Ertaş ile Büyükelçilik müsteşarları Elvan Hacıefendioğlu, Aslı Yılmaz, Konsolos Oğuzhan Gönültaş, KKTC Muavin Konsolosu Esma Eroğlu, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan ve çok sayıda konuk katıldı. BTKD Başkanı Maviş Fuchs ve Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Kostem, Özlem Bedeş ve Dr. Ebru Beyazıt’ın ev sahipliği yaptığı kutlama, Başkan Fuchs’un konuklara “Hoş geldiniz” demesi ve günün tarihçesini anlatan konuşmasıyla başladı. Daha sonra Dernek Onursal Başkanı Sefire Sevcan Ertaş, kadınların aileden iş dünyasına, sanattan siyasete kadar her alanda etkin roller üstlendiğini, Londra’daki Türk kadınlarının da bilimden ekonomiye, sanattan sivil topluma kadar pek çok alanda ilham verici çalışmalara imza attığını belirtti. Gerçek anlamda adil ve kapsayıcı bir toplumun ancak kadınları eşit ve aktif katılımıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Sefire Ertaş, “Kadın hakları ve toplumsal eşitlik adına devrim niteliğinde adımlar atan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. Onun açtığı yılda ilerleyerek kadınların hak ettiği konuma ulaşması için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. BTKD yöneticilerini de kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.