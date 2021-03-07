‘Kadınlar da erkekler kadar kazanabilmeli’

KADINLARIN, koronayla birlikte bir yandan mesleklerini icra ederken diğer yandan çocuk bakımı ve evde çocuk eğitimiyle yeniden daha yoğun ilgilenmeye başladıklarını belirten Merkel, “Toplumumuzda kadınların eşit yük taşımasına rağmen siyaset, ekonomi ve toplumsal konularda alınan kararlarda eşit söz sahibi olamaması kabul edilemez” dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadın-erkek eşitliği konularında nerelerde eksiklik olduğunun sorgulanmasına vesile olduğunu ifade eden Merkel, özellikle kadın ve erkeklerin eşit ücret alması gerektiğini söyledi. Merkel, federal hükümetin bu yönde çabaları olduğuna dikkati çekerken, “Kadınlar da artık erkekler kadar kazanabilmeli” diye konuştu.