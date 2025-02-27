Kadınlar belediye binasını bastı!

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Mainz kentinde kadın karnavalcılar, geleneksel olarak saat tam 11.11’de Schillerplatz Meydanı’nda bir araya geldi. Renkli kostümleri ve coşkulu şarkılarıyla karnavalı başlatan kadınlar, Karnaval Çeşmesi’nde düzenlenen açık hava partisine katıldı. Mainz Karnaval Derneği’nin organize ettiği etkinlikte canlı müzik eşliğinde eğlence devam etti. Ancak bu yıl, güvenlik önlemleri kapsamında sokaklarda cam şişe kullanımı yasaklandı. Belediye yetkilileri, ayrıca şehir merkezindeki bazı caddeleri trafiğe kapattı. ‘Kadınlar Perşembe Günü’ olarak adlandırılan (Schwerdonnerstag) bu özel günde, Möhnen adı verilen kadın katılımcılar belediye binalarını bastı. Belediye başkanlarını görevden alan kadınlar, şehir anahtarlarını ele geçirdi. Bu renkli gelenek, Mülheim-Kärlich ve Neuwied-Engers gibi kentlerde düzenlenen büyük geçit törenleriyle devam etti.

Neuwied-Engers kentinde yılbaşı gecesi çıkan yangında birçok karnaval süsü ve sahne dekorlarının zarar görmesine rağmen, kutlamalar tüm hızıyla sürdü. Karnaval coşkusu Trier bölgesine de sıçradı. Bitburg kentinde kadınlar belediye binasını basarak dev bir iç çamaşırını bayrak gibi göndere çekti. Trier’de ise karnaval sokak partisi saat 11.11’de Hauptmarkt’ta başladı ve şehirdeki barlar ile kulüplerde gece boyunca devam etti. Wittlich kentinde Möhnen grubu, yanlarına bir merdiven alarak belediye binasının penceresinden içeri tırmandı ve belediye başkanının masasındaki anahtarı alarak yönetimi devraldı.Rheinland-Pfalz’ın güneyindeki Bad Bergzabern kasabasında ise ‘Cadı Atlaması’ (Hexensprung) geleneği gerçekleştirildi. Hutschelhexen adı verilen kadınlar, saat 19.11’de meydanda büyük bir ateş yakarak, içlerinden biri ateşin üzerinden atladı.