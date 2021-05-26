Kadınla erkek arasında 1.190 euroluk uçurum

ALMANYA’da erkeklerle kadınlar arasındaki gelir eşitsizliğiyle ilgili yıllardır süren tartışmalara rağmen uçurum kadınların aleyhine büyümeye devam ediyor. Alman Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı son verilere göre erkekler ortalama olarak kadınlara göre ayda brüt 1.192 euro daha fazla kazanıyor. Sol Parti’nin Meclis’e verdiği soru önergesine yanıt olarak açıklanan rakamlar, gelir farkının dört yıl öncesine göre 4 euro arttığını ortaya koyuyor. İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya genelinde ortalama gelir ise 2 bin 766 euro.

KADINLARIN SAYISI 802 BİN

Kadınla erkek arasındaki gelir uçurumu, gelir düzeyi arttıkça daha da belirginleşiyor. Aylık brüt geliri 5 bin 100 euro ve üstünde olan 3.9 milyon kişinin yaklaşık 3.12 milyonu erkek iken kadınların sayısı 802 binde kaldı. Bu grupta erkeklerin oranı yüzde 79.5 oldu. Aylık brüt maaşı 12 bin 100 euro ve üstünde olan yüksek gelirliler arasında erkeklerin oranı yüzde 87.3’e yükseliyor. Bu grupta 158 bin erkeğe karşılık sadece 23 bin kadın bulunuyor.

YÜZDE 68’i ORTALAMANIN ALTINDA

Alt gelir gruplarında kadınların oranı ise yükseliyor. Ortalama gelir olan 2 bin 766 euronun altında kazanan grupta kadınların oranı yüzde 60.1 olarak kaydedildi. Almanya’da çalışan toplam 18.3 milyon kadının yüzde 68’lik bölümünün ortalamanın altında gelir sahibi olduğu bildirildi. Sol Parti, söz konusu veriler ışığında devleti, kadınların yoğun olarak çalıştığı mesleklerde harekete geçmeye ve ücretlerin yükseltilmesini sağlamaya çağırdı. Partinin kadınlar ve gelir eşitliğiyle ilgili sözcüsü Eva von Angern, satış elemanı, eğitmen, bakıcı gibi kadınların yoğun olarak çalıştığı mesleklerde yapısal olarak az ücret verildiğine işaret ederek “Kadınlar emeklerinin karşılığını alamıyor. Gerçek anlamda eşitlik isteyenlerin ücret sorununu siyasetin odağına alması gerekir” diye konuştu.