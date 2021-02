Kadına şiddette karşı saçlarını kazıttı

GENÇAY, videosunda dünya genelinde psikolojik ve fiziksel her türlü taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili bilgiler verirken, saçlarının kazıtılma anını da videoya çekti. “‘Kadını gösteren saçıdır’ sözünden yola çıkarak kadına şiddetin kökten yok olması dileğimle saçlarımı kazıtmaya karar verdim ve kazıttım” diyen Gençay, şunları söyledi: “Düşen her bir saç telim, dünyanın bir yerinde kaybettiğimiz kadınları temsil ediyor. Uzayan her bir saç telim de inşallah, kadınların artık şiddet görmedikleri bir dünyada var oluşlarını temsil eder, bunu içten diliyorum.”

Özellikle Kovid 19 salgını sonrası ailelerin uzun süre evde kalmasından dolayı aile içi şiddetin son 1 yılda göreceli olarak arttığı istatistiklere yansırken, dünya genelinde kadınların yaklaşık yüzde 35’i şiddet kurbanı. Federal Aile ve Kadın Bakanlığı’nın verilerine göre de Almanya’da 2019 yılında 301 kadın cinayete kurban gitti. Videoyu Facebook hesabından paylaşan Gençay, herkesin duyarlı ve destek olmasını istedi.