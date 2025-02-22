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Kadına saldıran köpeği polis vurdu

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#Avusturya#Köpek#AVRUPADAN HABERLER
Kadına saldıran köpeği polis vurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 17:59

Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Gratwein-Strassengel bölgesinde 34 yaşındaki bir kadına saldıran rottweiler cinsi köpek, polis tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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Polisten yapılan yazılı açıklamada, Gratwein-Strassengel bölgesinde bir tanıdığına ait köpekleri dolaştıran Avusturyalı kadının, rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Saldırgan köpeğin yaraladığı kadını bırakmadığı aktarılan açıklamada, polis ekiplerinin kadını kurtarmak için göz yaşartıcı sprey dahil olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurduğu kaydedildi. Kadının kurtarılması için köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı, köpeğin sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, 8 yaşındaki köpeğin 5 yıl önce de bir çocuğu ısırdığı vurgulandı.

 

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#Avusturya#Köpek#AVRUPADAN HABERLER

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