Kadına saldıran köpeği polis vurdu

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Polisten yapılan yazılı açıklamada, Gratwein-Strassengel bölgesinde bir tanıdığına ait köpekleri dolaştıran Avusturyalı kadının, rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Saldırgan köpeğin yaraladığı kadını bırakmadığı aktarılan açıklamada, polis ekiplerinin kadını kurtarmak için göz yaşartıcı sprey dahil olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurduğu kaydedildi. Kadının kurtarılması için köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı, köpeğin sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, 8 yaşındaki köpeğin 5 yıl önce de bir çocuğu ısırdığı vurgulandı.