Kadın ozanlar Almanya turnesine çıktı

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GELENEKSEL Türk müziğini modern bir tarzda sunmayı hedefleyen iki sanatçı 22 Kasım Cuma günü Köln’de, 24 Kasım Pazar günü de Frankfurt’ta sahne alacaklar. Konserlerin gerçekleştirileceği ‘Kulturbunker/Köln Mühlheim’ ve ‘Internationales Theather Frankfurt’tan yapılan açıklamalarda sanatçılar ve projeleri şöyle tanıtılıyor: “Ayfer Vardar, geleneksel Türk sanatçılarının en genç kuşağını temsil ederken, Feryal Öney ondan sadece yarım nesil daha büyüktür. İkisi birlikte, farklı nesilleri içeren bir kitleye hitap ediyorlar. Müzikleri büyük ölçüde kadınların özellikle düğünler ve şenliklerde tüm toplum kesimlerinde müzik yaptığı Osmanlı kültüründen ilham alıyor. Bu gelenek antik çağlara kadar uzanıyor ve Anadolu müziğini bugün bile etkilemeye devam ediyor. Feryal Öney ve Ayfer Vardar, geleneksel etkilerin yanı sıra modern etkileri de müziklerine dahil ediyorlar. Gençliklerinde, Aşık Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi erkek sanatçıların plak ve kasetlerini dinlerken, aynı zamanda Sakine Bacı ve feminist öncülerden biri olan Sezen Aksu gibi kadın sanatçılardan da ilham aldılar.”