‘Kadın kotası’ Bakanlar Kurulu’ndan geçti

FEDERAL Aile Bakanı Franziska Giffey ve Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, tasarının Bakanlar Kurulu’ndan geçmesinin çok önemli olduğunu söylediler. Bakan Giffey, “Çok kolay olmadı ama büyük bir başarı sağlandı” derken, Bakan Lambrecht ise yüksek kalifiye kadınlar için önemli bir gelişmenin sağlandığını belirtti. CDU/CSU da benzer değerlendirmelerde bulundu. Muhalefet ise tasarıyı yetersiz ve hükümet partilerini minimum konular üzerinde uzlaşmakla suçladı. Almanya Sendikalar Birliği (DGB) de atılan adımı yetersiz buldu. Tasarının sadece 70 şirketi kapsadığına dikkati çeken DGB, bunun atılan ilk adım olmasını ve devamının gelmesini umduklarını belirtti. Christine Lambrecht (solda), Franziska Giffey (sağda)

BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER

Tasarı, borsada hisseleri işlem gören şirketlere, yönetim kurulu üye sayısı üçten fazla ise en az bir kadın üyenin bulundurulmasını zorunlu kılıyor. Borsada işlem gören şirketlerin yüzde 44’ünün yönetim kurullarında kadın üye bulunmuyor. Bu durumda şirketlerin tümü kadın üye almak zorunda kalacak. Daha önce çıkarılan yasada ise 2 binden fazla çalışanı bulunan şirketlerin denetleme kurulunda yüzde 30 oranında kadın üyenin bulundurulması zorunlu hale getirilmişti. Hazırlanan tasarısı yasalaşıp yürürlüğe girmesi için Federal Meclis’ten onay alması gerekiyor. Bakan Giffey, tasarının bu yasama döneminde Meclis’te oylanacağını söyledi. Bu durumda tasarının temmuz ayına kadar genel kurula gelmesi gerekecek. Eylül ayında yapılacak federal seçimlerle yeni Meclis oluşturulacak.