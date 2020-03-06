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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 06.03.2020 - 19:07,Son Güncelleme:/

Kadın haklarını savunmak sadece kadınların davası değil

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Kadın haklarını savunmak sadece kadınların davası değil
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Schloss Bellevue Sarayı’nda Alman Kadınlar Konseyi üyelerini kabul etti.

TOPLUMU kadın erkek eşitliği için kararlı mücadeleye çağıran Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Anayasanın kabulünün üzerinden 70 yıl geçmiş olmasına rağmen, kadın erkek eşitliği hedefi halen gerçekleşmedi” dedi. Kadın haklarını savunmanın sadece kadınların davası olmadığını belirten Steinmeier, “Bu demokratların ortak davası” diye konuştu.

Kadın haklarını savunmak sadece kadınların davası değil

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