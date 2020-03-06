Kadın haklarını savunmak sadece kadınların davası değil

TOPLUMU kadın erkek eşitliği için kararlı mücadeleye çağıran Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Anayasanın kabulünün üzerinden 70 yıl geçmiş olmasına rağmen, kadın erkek eşitliği hedefi halen gerçekleşmedi” dedi. Kadın haklarını savunmanın sadece kadınların davası olmadığını belirten Steinmeier, “Bu demokratların ortak davası” diye konuştu.