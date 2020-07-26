Kadın boksör, rakibini 7 saniyede nakavt etti

Boksun yükselen yıldızı Seniesa Estrada, 'Super Bad' lakabının hakkını vermeye devam ediyor. 28 yaşındaki boksör, profesyonel boks kariyerinin 19. maçından da galibiyetle ayrıldı. 7 SANİYEDE NAKAVT

Mücadelenin başlamasından önce iddialı açıklamalarıyla gündeme gelen Miranda Adkins'in rakibine karşı nasıl bir performans göstereceği boks izleyicileri arasında merak konusuydu. Daha önce 18'de 18 yapan Seniesa Estrada, gong sesinin ardından hızlı yumruk darbeleriyle 42 yaşındaki rakibini sadece 7 saniyede yere indirdi. Bu nakavt kadın boks tarihinin en hızlı nakavtı olarak da tarihe geçti. Super Bad, pandemi nedeniyle şubat ayından bu yana ringlere çıkamıyordu.