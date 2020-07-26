MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKadın boksör, rakibini 7 saniyede nakavt etti
GeriAvrupa Kadın boksör, rakibini 7 saniyede nakavt etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 26.07.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Kadın boksör, rakibini 7 saniyede nakavt etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın boksör, rakibini 7 saniyede nakavt etti
Abone Olgoogle-news

Amerikalı boksör Seniesa Estrada, karşılaştığı Miranda Adkins'i maçın başlamasının hemen ardından yere indirerek, kadın boks tarihinin en hızlı nakavtına imza attı.

Boksun yükselen yıldızı Seniesa Estrada, 'Super Bad' lakabının hakkını vermeye devam ediyor. 28 yaşındaki boksör, profesyonel boks kariyerinin 19. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kadın boksör, rakibini 7 saniyede nakavt etti
7 SANİYEDE NAKAVT
Mücadelenin başlamasından önce iddialı açıklamalarıyla gündeme gelen Miranda Adkins'in rakibine karşı nasıl bir performans göstereceği boks izleyicileri arasında merak konusuydu. Daha önce 18'de 18 yapan Seniesa Estrada, gong sesinin ardından hızlı yumruk darbeleriyle 42 yaşındaki rakibini sadece 7 saniyede yere indirdi. Bu nakavt kadın boks tarihinin en hızlı nakavtı olarak da tarihe geçti.
Kadın boksör, rakibini 7 saniyede nakavt etti
Super Bad, pandemi nedeniyle şubat ayından bu yana ringlere çıkamıyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle