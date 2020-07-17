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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.07.2020 - 19:56,Son Güncelleme:

Kaçak yakalandı

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Kaçak yakalandı
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Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’ne bağlı Oppenau’da, pazar günü silahla dört polisi tehdit edip beylik tabancalarını gasp ederek ormanlık alana kaçan 31 yaşındaki Yves Rausch yakalandı.

YÜZLERCE polisin peşine düştüğü kaçağın, Oppenau şehir merkezine yaklaşık 2.5 km uzaklıkta bir alanda yakalandığı duyuruldu. Rausch’la birlikte dört polisin silahlarının da ele geçirildiği bildirildi. Rausch’un yakalanmasıyla birlikte bölgede sakinleri de rahat nefes aldı. Polisin ‘tehlikeli’ olarak ilan ettiği Rausch yüzünden kentteki okullar ve yuvalar kapatılmış, emniyet yetkilileri kent sakinlerine dışarı çıkmamalarını tavsiye etmişti.

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