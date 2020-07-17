Kaçak yakalandı

YÜZLERCE polisin peşine düştüğü kaçağın, Oppenau şehir merkezine yaklaşık 2.5 km uzaklıkta bir alanda yakalandığı duyuruldu. Rausch’la birlikte dört polisin silahlarının da ele geçirildiği bildirildi. Rausch’un yakalanmasıyla birlikte bölgede sakinleri de rahat nefes aldı. Polisin ‘tehlikeli’ olarak ilan ettiği Rausch yüzünden kentteki okullar ve yuvalar kapatılmış, emniyet yetkilileri kent sakinlerine dışarı çıkmamalarını tavsiye etmişti.