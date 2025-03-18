Kaçak sigara fabrikasına baskın

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Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alınırken, Rheinland, Aachen bölgesi ve Aşağı Saksonya’da bulunan 14 farklı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasının ardından, gerekli görülmesi halinde tutuklama işlemleri için hâkim karşısına çıkarılmaları bekleniyor. Operasyonla ilgili olarak henüz maddi zararın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamada, gümrük yetkilileri ve savcılığın, söz konusu şüpheli grup hakkında Nisan 2024’ten bu yana soruşturma yürüttüğü belirtildi. Grup, organize bir şekilde büyük çaplı vergi kaçırma ve vergisiz kaçak sigara üretimi yapmakla suçlanıyor. Ayrıca, üretilen kaçak sigaraların Almanya ve Avrupa’da karaborsada satılarak ticari amaçlı vergi kaçakçılığı yapıldığı iddia ediliyor.



Operasyona, Kuzey Ren-Vestfalya (NRW), Hannover ve Frankfurt am Main’deki çeşitli ana gümrük ve gümrük inceleme ofislerinden ekipler destek verdi. Ayrıca, Gümrük Suçları Dairesi, Federal Suç Dairesi (BKA) ve Teknik Yardım Kuruluşu (THW) da operasyonda görev aldı. Yetkililer, operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve soruşturmanın derinleştirilerek diğer olası bağlantıların da ortaya çıkarılacağını belirtti.