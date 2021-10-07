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Kaçak göçmen kuyruğu

#Kaçak Göçmen#Bulgaristan#AVRUPADAN HABERLER
Kaçak göçmen kuyruğu

Bulgaristan’ın kaçak göçmen girişlerini önlemek için denetimleri artırması nedeniyle ihracat yükü taşıyan TIR’lar, Edirne’de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

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AVRUPA’nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünlerini götürmek için Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’na varan TIR’lar, sınırda yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki parklarda 1500’e yakın TIR sürücüsü çıkış yapmak için beklerken, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu, 10 kilometreyi buldu. Sürücüler, Bulgaristan’a açılan sınır kapılarındaki yoğunluğun, Bulgar gümrük yetkililerinin TIR’lara kaçak binen göçmenlere yönelik denetimlerini artırmasından kaynaklandığını söyledi. Türk gümrük yetkilileri ise göçmenlere yönelik denetimlerin Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda sıkı yapıldığını, yoğunluğun ülkenin artan ihracatından kaynaklandığını kaydetti.

Kaçak göçmen kuyruğu
VALİLİK ÖNLEMLERİ ARTIRDI
Göçmenler, son dönemde sınır kapıları yakınlarında park edilen TIR’lara binerek, kaçak geçmeye çalışıyor. TIR dorselerinin branda ve iplerinin kesilerek gizlice binilmesini önlemek için Edirne Valiliği de TIR parkı tesislerinden göçmenlerin girmelerini önlemek için beton duvar üzerine 2.5 metre yükseklikte tel çekmelerini istedi. Valilik ayrıca göçmenlerin TIR’lara yaklaşmasını engellemek için her tesisin güvenlik personeli çalıştırmasını gönderdiği yazıyla duyurdu.
Kaçak göçmen kuyruğu
‘DENETİM ARTTI, KUYRUK UZADI’
Romanya’ya ihracat yükü taşıyan sürücülerden Kamil Aldı, “Bulgaristan gümrük kapılarında TIR’larımızda göçmen çıkması nedeniyle denetimlerini artırdı. Denetimler arttı ama bizim Türkiye’den gelen TIR’larımızda göçmen yine de çıkıyor. Aracımızda göçmen çıkarsa TIR’larımızı geri çeviriyorlar. Tabi bu çalışmalar olunca kuyruk da uzuyor. Normalde hafta sonu kuyruk olurdu ama şimdi Bulgaristan denetimi artırınca hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri de yoğunluk oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda hafta içi dahil 15-20 kilometre TIR kuyruğu oluyor şu anda. Bu yoğunluk da Bulgaristan’ın göçmen nedeniyle denetimi artırmasından kaynaklanıyor. Bizler de TIR dorselerine göçmenlerin binmesini önlemek için sabaha kadar uyumadan TIR’larımızın başında nöbet tutuyoruz” dedi.
Kaçak göçmen kuyruğu
‘3 GÜN OLDU BEKLİYORUM’
Bursa’dan aldığı yükü Romanya’ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden ve 3 gündür sınırdan çıkış yapmak için beklediğini söyleyen sürücü Enver Ulukaya da, “Edirne ve Çanakkale bölgelerinde göçmenleri 1000 ve 2 bin dolar karşılığında TIR’lara bindiren organizatörler var. Benim TIR’a kaçak göçmen bindirilmek istenirken yakaladım, bana silah doğrultular. Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gitmek isteyen göçmenlerin TIR’a gizli binip kaçışları arttı. Bu nedenle Bulgaristan denetimini artırdı çünkü sıkıntıyı Bulgaristan yaşıyor. Bulgaristan tarafına girdiğinizde dorsenin her iki tarafına şiş sokuyorlar; göçmen var mı, yok mu diye hatta X-ray cihazına sokuyorlar. Bu şekilde ülkelerine giriş yapıyoruz. Ben 3 gün oldu hâlâ burada bekliyorum” diye konuştu.
Kaçak göçmen kuyruğu
Kaçak göçmen kuyruğu

Kaçak göçmen kuyruğu

 

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