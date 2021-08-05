Kaçak evcil hayvan sayısında artış!

YAKALANAN ev ve çiftlik hayvanlarının çok kötü durumda olduğunu belirten birlik yetkilisi, hayvan kaçakçılığına karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirterek, caydırıcı yaptırımların artırılmasını istedi. 2021 yılında şimdiye kadar yakalanan hayvan sayısının geçen yıla oranla kat kat fazla olduğunu belirten Hayvanları Koruma Birliği, toplamda 1239 köpek yavrusu, 59 kedi, 5 tay ve 4 tane de evcil güvercinin ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildiğini duyurdu.

PANDEMİDE TALEP ARTTI

Yüksek kar amacıyla başta Romanya olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden getirildiği belirtilen çoğu yavru hayvanların, oldukça kötü şartlar altında tutulduğu, bazılarının yolculuğa dayanamayarak telef olduğu ifade edildi. “Maalesef bazı vatandaşlar ucuza mal oluyor diye hayvan kaçakçılığını teşvik ediyor” diye konuşan Hayvanları Koruma Derneği yetkilisi Romy Zeller, son zamanlarda pandemi nedeniyle de evcil hayvanlara karşı rağbetin çoğaldığını belirterek, internet ortamının da kaçakçılara büyük imkânlar sağladığını, ayrıca mevcut yasaların kaçakçılığı önlemede yetersiz kaldığına dikkati çekti.