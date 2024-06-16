Kaçak çalışanlara ceza geliyor

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HÜKÜMET, böylelikle ‘Yurttaş Parası’ alanların düzenli bir işe girmeleri için üzerlerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Ancak hazırlanan rapora göre, evsizliği önlemek amacıyla kira ödemeleri devam edecek. SPD’nin planı, 2025 bütçesi için devam eden müzakerelerin de bir parçası. Başbakan Olaf Scholz, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil plana destek veriyor. FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner de SPD’nin önerisi hakkında bilgilendirildi. 2025 yılı için yapılacak zorlu bütçe görüşmeleri öncesinde vatandaşın gelirinde bazı değişiklikler yapılması çağrısında da bulunan Lindner, Rheinische Post’a verdiği demeçte, vatandaşın gelirindeki maliyet artışının arka planına dikkati çekti. Lindner, “Pratik deneyimler ışığında vatandaşın gelirine ilişkin beklentilerin tamamı karşılanmadı. Bazı insanlar vatandaşlık gelirini bir tür koşulsuz temel gelir olarak yanlış anlamış görünüyor. Böyle olmamalı. Sosyal yardım talep eden herkes, işe geri dönmek için çaba göstermelidir” dedi.