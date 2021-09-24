Kaç Türkiye kökenli aday Meclis’e girecek?

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SEÇİM sonuçları kadar, listeden veya direkt aday olarak gösterilen Türkiye kökenlilerden kaçının Meclis’e gireceği de merakla bekleniyor. Göçmen adaylar konusunda en geniş kapmalı araştırmayı medyadaki uyum ve göç konularında calışmalar yapan Mediendienst Integration gerçekleştirdi. Bu kurumun verilerine göre en çok göçmen kökenli aday yüzde 18.8 ile Sol Parti de yer aldı. Ardından yüzde 14.9 ile Yesiller ve yüzde 9.8 ile SPD geliyor. CDU/CSU’daki göçmen kökenli adayların oranı da yüzde 2.9 oldu. İşte Federal Meclis’te temsil edilen partilerden aday gösterilen Türkiye kökenliler:

YEŞİLLER: Canan Bayram, Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde direk aday.SPD: Cansel Kızıltepe, listede ikinci sıra adayı, Friedrichshain-Kreuzberg’den ise direkt aday. Hakan Demir, Neukölln ilçesinden direkt aday.SOL PARTİ: Hakan Taş, Reinickendorf ilçesinden direkt aday. Helin Evrim Sommer, listede beşinci sıra, Charlottenburg-Wilmersdorf direkt adayı.

HESSEN

SPD: Fırat Tuna 13’üncü sıra.

YEŞİLLER: Hülya Lehr 29’uncu sıra

SOL PARTİ: Fırat Turgut, Wenzel 10’uncu sıra.

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BREMEN

SPD: Selin Ece Arpaz, eyalet listesinden 3’üncü sıra adayı.

FDP: Gökhan Akkamış. Bremerhaven 2’nci seçim bölgesinden 1’inci sıra adayı.

YEŞİLLER: Sülmez Doğan, Bremerhaven seçim bölgesinde listeden 1’inci sıra adayı

SOL PARTİ: Cindi Tuncel, seçim bölgesinden 1’inci sıra adayı.

SPD: Metin Hakverdi, Bergedorf direkt adayı. Aydan Özoguz, liste başı ve direkt aday.YEŞİLLER: Filz Demirel, listede 7’inci sıra adayı.SOL PARTİ: Deniz Çelik, listede 2’inci sıra adayı.

CDU: Serap Güler, eyalet listesi ve Leverkusen–Köln 4’üncü bölge direkt adayı.SPD: Gülistan Yüksel, eyalet liste adayı ve Mönchengladbach seçim bölgesinden direkt aday. Nezahat Baradari, eyalet listesi ve Olpe Märkischer Kreis bölgesi direkt adayı. Elvan Korkmaz-Emre, eyalet listesi Gütersloh 1’inci seçim bölgesi. Mahmut Özdemir, eyalet listesi ve Duisburg 2’nci seçim bölgesi direkt adayı.FDP: Roze Özmen, eyalet listesi ve Paderborn/Gütersloh 3 seçim bölgesi direkt adayı. Suat Niyazi Gülden, eyalet listesi ve Unna1 seçim bölgesi direkt adayı.SOL PARTİ: Sevim Dağdelen, eyalet listesi adayı Bochum 1’inci bölge direkt adayı. Ezgi Bilge Güyıldar, eyalet listesi ve Essen 3’üncü bölge direkt adayı. Mehriban Özdogan, eyalet listesi Mirze Edis Duisburg 1’inci seçim bölgesi direkt adayı. Ayten Kaplan, Gelsenkirchen direkt adayı.

BADEN-WÜRTTEMBERG

SPD: Macit Karamehmetoğlu 14’ünccü sıra. Derya Türk-Nachbaur 19’uncu sıra. Mehmet Ali Takış 22’inci sıra. Nezaket Yıldırım 25’inci sıra.

YEŞİLLER: Cem Özdemir 2’nci sıra. Melis Sekmen 16’ncı sıra. Aslı Kücük 42’inci sıra. Baran Topal 43’üncü sıra.

SOL PARTİ: Gökay Akbulut 2’nci sıra. Zara Dilan Kızıltaş 7’nci sıra. Ecevit Emre 8’inci sıra. Hüseyin Sahin 14’üncü sıra. Meltem Celik 15’inci sıra. Anıl Beşli 16’ncı sıra.

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YEŞİLLER: Ekin Deligöz 3’üncü sıra.SOL PARTİ: AteŞ Gürpınar 4’üncü sıra.

YEŞİLLER: Filiz Polat Osnabrück-Land 38 seçim bölgesi 1’inci sıra adayı.SOL PARTİ: Mizgin Çiftçi 4’üncü sıra. Behiye Uca 6’ncı sıra.FDP: Ferat Asi 22’nci sıra

SAARLAND

CDU: Dr. Şirin Özfırat 7’nci sıra