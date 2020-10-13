Kâbus geri döndü

BİRİNCİ dalgayı başka ülkelere kıyasla çok daha az kayıpla atlatan Almanya, ikinci dalgada endişeli. Sayılar her geçen gün katlıyor. Riskli kentlere her gün yenileri ekleniyor. Salgın özellikle metropol kentleri hedef almış durumda. 34 kent riskli bölge kapsamında. Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Gelsenkirchen, Leverkusen... Liste uzuyor.

Şehir yönetimleri tedirgin. Riskli metropollerde sağlık idareleri bulaş zincirini artık takip edemiyor veya sınıra ulaşmış bulunuyor. Ordu ve Robert Koch Enstitüsü’nden yardım istiyor.

GREVLERİN ZAMANI MI

Günlerdir haftalardır yetkililer uyarıyor: Sosyal mesafeye, temizliğe ve maske kurallarına uyun! Ama kulaklar tıkanmış. Halen doğum günü, nişan, düğün, mevlit gibi etkinliklerden vazgeçilmiyor. Hem de virüsün en çok bu tür etkinliklerde bulaştığını bile bile.

Özel kutlamalara şimdi bir de uyarı grevleri katıldı. Hizmet sendikası ver.di daha fazla ücret talebiyle ülke çapında uyarı grevleri yapıyor. Cuma günü Berlin’de metro, tramvay ve otobüslerde uyarı grevi vardı. Seferler azaltıldı. Trenler, otobüsler, tramvaylar tıka basa dolu çalıştı. ver.di sendikasının açıklaması: Uyarı grevleri korona zamanında sıkışmalara yol açacak, biliyoruz, ama işveren bizimle konuşmuyor, başka seçeneğimiz yok.

ver.di sendikası daha iyi ücret talebinde haklı olabilir. Ama özellikle korona üssü olan Berlin’i seçmesi şantaj gibi. Uyarı grevleri tüm tepkilere rağmen de devam edecek.

OLAN ESNAFA OLUYOR

Ama olumlu bir gelişme de gözlemleniyor. Vakaların artması yavaş yavaş insanların gözünü korkutmuş görünüyor. Berlin’de kafeler, restoranlar bomboş. Ne içeride ne dışarıda oturan var. Kent merkezlerinde hayat durmuş sanki. Meydanlar ıssız. Trajik bir görüntü. Kurallara zamanında uymamanın acısını en çok esnaf çekiyor.

Almanya’da korona vakalarında artış yavaşlayacak mı? Bu haftaki sayılar gelecek haftalar için belirleyici olacak.