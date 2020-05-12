Kâbus ‘geliyorum’ diyor

ALMANYA korona vakalarının düşmesi üzerine geçen hafta önlemleri hafifletti. Ancak üç yüzlere kadar düşen yeni korona vakası üç gündür yeniden yükselişe geçti. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre pazartesi günü 357 olan yeni vaka sayısı salı sabahına kadar 24 saat içinde 933’e çıktı. Toplam vaka sayısı ülke genelinde 170 bin 508’e ulaşırken, bir günde ölenlerin sayısı ise 116 artarak, 7 bin 533’e yükseldi. Son 24 saat içinde bin 600 hasta iyileşti ve iyileşenlerin sayısı 147 bin 200 oldu.

İLÇELER İSYAN ETTİ

Son 7 gün içinde yeni vaka sayısı 100 bin kişi başına 50 üst sınırını aşan ilçe sayısı da 5’e yükseldi. Thüringen Eyaleti’nin Greiz ilçesinden sonra Sonneberg ilçesinde de yeni vaka sayısı 100 bin kişi başına 50 sınırını aşarak kişi başına 66.7 olarak tespit edildi. Korona sınırı üzerinde yeni vakaların tespit edildiği diğer ilçe ve kentler şöyle: Et fabrikasındaki vakalarla gündeme gelen Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Coesefeld ilçesi, Schleswig Holstein eyaletinde Steinburg ilçesi ve Bavyera Eyaleti’nde Rosenheim kenti. Almanya İlçeler Birliği Başkanı Reinhard Sager, korona üst sınırını eleştirdi. Sager, bir et fabrikası veya huzurevinde ortaya çıkan yeni vakalar yüzünden ilçe genelinde önlemler uygulamasının yanlış olduğunu kaydetti. Almanya korona önlemlerini hafifletirken, vakaların arttığı yerlerde yeniden önlemlere dönmek için korona üst sınırı getirdi. Üst sınır yüzbin kişi başına 50 yeni vaka durumunda orda tekrar önlemlere geri dönülmesini şart koşuyor.