Kabinedeki SPD’lileri ilan etti

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ÇARŞAMBA günü başbakanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Olaf Scholz, kabinede görev almaları için Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e bakan olmalarını önereceği SPD’li politikacıların isimlerini ilan etti. Almanya’da nüfusun yarısını kadınların oluşturduğunu hatırlatan Scholz, önereceği SPD’li 6 bakandan 4’ünün kadın olduğunu özellikle vurguladı. Seçim öncesi söz verdiği şekilde Scholz kabinesinde 15 bakanlığın 8’ini kadınların üstlenmesi kesinleşti.

Yeni kabinede SPD’li 6, Yeşiller’li 5 ve FDP’li 4 bakanın görev alması öngörüldü. İşte kabinede görev alacak isimler ve partileri; İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), Savunma Bakanı Christine Lambrecht, İmar ve İskan Bakanı Svenja Schulze (SPD), Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), Çalışma ve Sosyal İşler Başkanı Hubertus Heil (SPD), Kalkınma Bakanı Baerbel Kofler (SPD), Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşilller), Ekonomi ve İklim Korunması Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel (Yeşiller), Beslenme ve Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller), Çevre, Doğa Korunması, Nükleer Güvenliği ve Tüketicilerin Korunması Bakanı Steffi Lemke (Yeşiller). Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP), Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger (FDP). Başbakanlık Dairesi Başkanı ise Wolfgang Schmidt (SPD) olacak. Almanya’da ilk kez Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nı kadın politikacıların üstlenmesi kesinleşmiş oldu.