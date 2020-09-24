Kabinede ikinci karantina

BAKAN Altmaier, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, Berlin’deki AB Ticaret Bakanları toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendim. İhtiyati tedbir olarak evde kendimi karantinaya aldım” ifadesini kullandı. Aynı gün test yaptırdığını ve test sonucunun negatif çıktığını belirten Altmaier, sağlık durumunun da çok iyi olduğunu vurguladı. AB Ticaret Bakanları toplantısı 21 Eylül’de yapılmıştı. Karantinada olan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ürdün gezisini iptal etti.