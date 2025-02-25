Kabine spekülasyonları başladı bile! Yeni bir bakanlık kurulması gündemde!

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CDU’nun seçim öncesinde açıkladığı planlara göre, bakanlıkların yeniden yapılandırılması bekleniyor. Özellikle altyapı, ulaştırma ve enerji alanlarında yeni bir bakanlık kurulması gündemde. Bu kapsamda, şu anda ayrı olan “İnşaat” ve “Ulaştırma” bakanlıklarının birleştirilerek yeni bir “Altyapı Bakanlığı” oluşturulması planlanıyor. Ayrıca, enerji şebekelerinin yönetimi de bu bakanlığa devredilebilir. Ekonomi Bakanlığı’na ise çalışma politikasının ilave edilebileceği iklim koruma politikalarının ise Çevre Bakanlığı’na aktarılabileceği kaydedildi. Sosyal İşler Bakanlığı’nın da emeklilik, aile ve sağlık politikalarını kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.



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CDU’nun önde gelen isimlerinden Thorsten Frei’in, yeni kabinede önemli bir görev üstlenebileceği belirtiliyor. Frei’in ismi İçişleri Bakanlığı’na geçiyor. Merz’in “sağ kolu” olarak bilinen 51 yaşındaki Frei, şu anda CDU/CSU grubunun parlamento işlerinden sorumlu genel sekreteri. Göç politikaları konusundaki deneyimiyle dikkat çeken Frei, bu alanda etkili bir isim olarak öne çıkıyor. Bir diğer aday ise CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann. Linnemann’in, çalışma politikasını da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanan Ekonomi Bakanlığı’na talip olduğu ifade edildi. Ancak partinin bazı kesimleri, Linnemann’ın genel sekreterlik görevine devam etmesini istiyor. Eski Sağlık Bakanı Jens Spahn ve eski Rheinland-Pfalz Başbakanı Julia Klöckner de kabineye girebilecek diğer isimler arasında gösteriliyor.CDU’nun kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi de yeni kabinede önemli bakanlıklar talep ediyor. CSU’nun eyalet grubu başkanı ve eski Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Maliye, İçişleri veya Savunma Bakanlığı gibi önemli bir göreve gelebileceği iddia ediliyor. Ayrıca, CSU’nun deneyimli isimlerinden Dorothee Baer, seçim vaadi olan “Dijital Bakanlık” için güçlü bir aday olarak görülüyor.

SPD’DE İSMİ GEÇENLER

SPD tarafında ise şu anki Savunma Bakanı Boris Pistorius’un kabinede yer alması bekleniyor. Pistorius, Almanya’nın en popüler politikacılarından biri olarak görülüyor. Ancak Pistorius’un Savunma Bakanlığı’nda kalıp kalmayacağı belirsiz. Geleneksel olarak koalisyonun küçük ortağı, prestijli Dışişleri Bakanlığı’nı üstleniyor. Pistorius, Adalet veya Maliye Bakanlığı gibi farklı bir göreve de getirilebileceği de iddialar arasında. SPD lideri Lars Klingbeil ise kabinede önemli bir rol üstlenebilir. Klingbeil’in Dışişleri Bakanlığı’nda ismi geçtiği belirtildi. Ancak Maliye Bakanlığı da Klingbeil için bir seçenek olabilir. Şu anda Federal Meclis Başkanı olarak görev yapan SPD’nin deneyimli isimlerinden Baerbel Bas’in da bakanlık beklediği kaydediliyor. Bas’ın, İnşaat ve Konut veya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı gibi görevler için aday olabileceği belirtiliyor.