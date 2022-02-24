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HABERLERAvrupa Haberleri

Kabine asgari ücret artışını onayladı

#Hubertus Heil#DEHOGA#AVRUPADAN HABERLER
Kabine asgari ücret artışını onayladı

Almanya’da önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in sunduğu asgari ücretle ilgili düzenlemeyi onayladı. Buna göre şu anda 9.82 euro olan asgari ücret temmuz ayında 10.45’e yükselecek ve 1 Ekim’den itibaren 12 euro olacak.

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ASGARİ ücretin artmasıyla 450 euroluk ‘minijob’ ücreti de 520’ye euroya yükselecek. Çalışma Bakanı Heil, emeğin saygıyı hak ettiğini ve artışın bu saygının göstergesi olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre yaklaşık 6.5 milyon çalışan asgari ücret artışından faydalanacak. Yeni artışla birlikte 45 yıl çalışan bir emekli 1093 euro yerine 1131 euro emekli maaşı alacak. Asgari ücret artışının hayat pahalılığını da artıracağını belirten ekonomi uzmanları, maaş zammından yine geriye fazla bir şey kalmayacağı uyarısında bulundu. Almanya Gastronomi ve Konaklama İşletmeleri Birliği (DEHOGA) Genel Müdürü Ingrid Hartges, asgari ücret artışının, masraflara yansıyacağını kaydederken, genel anlamda yüzde 25 oranında bir zam olabileceğini kaydetti. Aynı şekilde Alman kuaförler birliği başkanı Manuela Härtelt-Dören de personel maaş artışı nedeniyle kuaförlük hizmetlerinin pahalanacağını açıkladı.

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#Hubertus Heil#DEHOGA#AVRUPADAN HABERLER

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