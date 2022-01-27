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Kaan Kandemir jüriden tam not aldı

#Belçika#Kaan Kandemir#AVRUPADAN HABERLER
Kaan Kandemir jüriden tam not aldı

Belçika’da ‘The Voice Belgique’ adlı ses yarışmasına katılan Türk kökenli Kaan Kandemir, sergilediği performansla jüriden tam not aldı.

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Belçika’da ‘The Voice Belgique’ adlı ses yarışmasına katılan ve Belçika’da doğup büyüyen Kaan Kandemir, ‘La nuit’ adlı şarkıyı seslendirdi. Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir’in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü. Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, Rap’çi Black M’i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini belirtti. Yarışmanın yayınlanmasının ardından Kandemir’in sosyal medyada hızla yayılan videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belçika’da yaşayan Türklerin mesajlarıyla Türk gence destek yağdı.

Kaan Kandemir jüriden tam not aldı

Kaan Kandemir jüriden tam not aldı

 

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#Belçika#Kaan Kandemir#AVRUPADAN HABERLER

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