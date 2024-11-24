Kaan Ayhan’dan Türkçe derslerine teşvik videosu

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KAAN Ayhan’ın hazırladığı ve Değirmenci tarafından sosyal medyadan paylaşılan video, Kuzey Ren Vestfalye (KRV) eyaletinde faaliyet gösteren öğretmenler ve veliler derneği tarafından büyük beğeni aldı, herkes tarafından paylaşıldı. Türkiye kökenli öğrencilerin okullarında Türkçe derslerine daha fazla ilginin artırılması adına hazırlanan videoda milli futbolcu Kaan Ayhan şunları söyledi: “Sevgili çocuklar, ben Galatasaray ve Türkiye Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan’ım. Bugün size, sporla birlikte eğitimin, özellikle dil eğitiminin, ana dilin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Ben yaklaşık 4, neredeyse 5 ayrı dil konuşabiliyorum. Ana dil bilmek açıkçası sadece insanlarla iletişim kurmada değil, yeni bir dili daha çabuk öğrenmemi de sağladı. Belki bunları bugünden anlayamayabilirsiniz ama ileride çok önemli olacağına inanıyorum. O yüzden de size hatırlatmak istedim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, öpüyorum.”

Kaan Ayhan’ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Değirmenci de şu ifadelere yer verdi: “Kaan Ayhan, Galatasaray’ın ve milli takımın ikinci kaptanı. Başarılı bir sporcu. Bizlere şu mesajı veriyor; ‘Türkçemiz bizim için çok önemli ve diğer dilleri öğrenmede büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu yüzden çocuklarınızı, okullardaki ana dil Türkçe derslerine lütfen gönderin. Benim başarımda Türkçenin çok önemli bir yeri var.’ Haksız mı? Kendisine bu duyarlılığından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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‘ALMANYA’DA ÖĞRENİM GÖRDÜ’

Değirmenci, başarılı futbolcu Kaan Ayhan’a Türkçe video önerisini ise şu sözlerle anlattı: “Milli takımın ikinci kaptanı olan Kaan Ayhan, eğitimini Almanya’da tamamlamış, sonrasında başarılı bir futbol yaşamına sahip olan bir isim. Ana dilimiz Türkçe için bir video çekebilir mi? Türkçenin önemi ve neden gerekli olduğuna dikkati çekmek için Türkçe onun hayatını nasıl kolaylaştırmış? Ne gibi faydalarını görmüş? şeklindeki önerimizi kendisine ilettik. Geçmişte tanıştığımız ve başarıları ile gurur duyduğumuz Kaan Ayhan’ın hazırladığı Türkçe video bana ulaştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi videoyu paylaştım, eğitim camiasında yoğun ilgi gördü. Gelsenkirchen’de doğup büyümüş, eğitimini buralarda tamamlamış başarılı bir sporcu. Kaan Ayhan, Almanya’da Türkçe dersleri için verilen mücadeleye katkı amacıyla kendisinden rica ettiğimiz bir videoyu hazırlayarak, bize gönderdi. Kaan Ayhan’ı, ana dile önem veren bir sporcu olarak biliyoruz. Bizim, Türkçe dersleri adına yaptığımız çalışmalarımızı da takip ettiğini biliyoruz.”