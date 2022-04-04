Jusos: ‘Fiyatları devlet belirlesin’

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JUSOS Münih Teşkilatı’nın konuyu görüşerek çoğunluk oylarıyla karara bağladığını söyleyen Lang, Aldi ve Lidl gibi gıda ticareti yapan büyük süpermarket zincirlerinin temel ihtiyaç maddelerinden milyarlarca euro kazanmasına son verilmesi talebinde bulundu. Lang’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ülkede geniş yankı buldu. Konunun partinin gündeminde olmadığını belirten SPD Münih Teşkilatı Başkanı Christian Köning, “Ancak hemen karar alınacak gibi bir durum ortada yok” dedi. Süpermarketlerin önceleri kooperatif şeklinde organize olduğuna dikkati çeken Köning, “Şimdi ise tekelleşme söz konusu, bu da aşırı kazanç sağlanmasına neden oluyor” diye konuştu. Çoğu SPD’li politikacılar Jusos tarafından gündeme getirilen önerinin tartışılmaya değer olduğu açıklamasında bulunurken, bazıları ise eski Doğu Almanya rüyası görenlerin kendine uygun siyasi parti bulması gerektiğini söyledi.