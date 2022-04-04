Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Jusos: ‘Fiyatları devlet belirlesin’

#SPD#Jusos#Benedict Lang
Jusos: ‘Fiyatları devlet belirlesin’

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) gençlik teşkilatı Jusos, artan gıda fiyatları üzerine serbest piyasa ekonomisine son verilmesini istedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Jusos Münih Teşkilatı Başkanı Benedict Lang, gıda maddelerinin temininde demokratikleşme olması gerektiğini belirterek, haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi için fiyatların devlet eliyle belirlenmesi önerisinde bulundu.

Haberin Devamı

JUSOS Münih Teşkilatı’nın konuyu görüşerek çoğunluk oylarıyla karara bağladığını söyleyen Lang, Aldi ve Lidl gibi gıda ticareti yapan büyük süpermarket zincirlerinin temel ihtiyaç maddelerinden milyarlarca euro kazanmasına son verilmesi talebinde bulundu. Lang’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ülkede geniş yankı buldu. Konunun partinin gündeminde olmadığını belirten SPD Münih Teşkilatı Başkanı Christian Köning, “Ancak hemen karar alınacak gibi bir durum ortada yok” dedi. Süpermarketlerin önceleri kooperatif şeklinde organize olduğuna dikkati çeken Köning, “Şimdi ise tekelleşme söz konusu, bu da aşırı kazanç sağlanmasına neden oluyor” diye konuştu. Çoğu SPD’li politikacılar Jusos tarafından gündeme getirilen önerinin tartışılmaya değer olduğu açıklamasında bulunurken, bazıları ise eski Doğu Almanya rüyası görenlerin kendine uygun siyasi parti bulması gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPD#Jusos#Benedict Lang

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF