Jüriyi de seyirciyi de mest etti

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ZEYNEP, ilk sahnesinde şarkıcı Tan’ın ‘Yalan’ adlı şarkısını Türkçe seslendirdi. Performansı sonrası Hürriyet’e özel açıklama yapan Zeynep, şunları söyledi: “16 yaşımdan beri sahnelerdeyim. O kadar sahne tecrübem olmasına rağmen böyle bir atmosferde insan biraz da olsa heyecanlanıyor. Jüriden en azından birinin döneceğini düşünmüştüm ancak dördünün de dönmesi beni çok mutlu etti. Seçim yaparken zorlandım. Aslında yarışma öncesinde dönmeleri durumunda hangi jüriyi seçeceğim konusunda kafamda biri vardı. Dördü de beni almak için çok istekliydi. Ancak o anda jüriye yeni dahil olan Johannes Oerding’i tercih ettim. Çünkü beni en çok isteyen oydu. Çok samimi geldi ve yerinde duramıyordu.” Zeynep, Türkçe şarkı seslendirmesiyle ilgili olarak da, “Tan’ın ‘Yalan’ adlı şarkısı Batı müziği alt yapılarına sahip ama biraz da bizden melodilerin yer aldığı bir şarkı. Üstelik sesime çok uygun ve severek söylüyorum. Özellikle Türkçe söylemek istedim çünkü insanların anlamadıkları bir dil de olsa o duyguyu hissedebileceklerini ispatlamak istedim” diye konuştu.