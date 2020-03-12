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Avrupa
Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:23,Son Güncelleme:/

Jürgen Klopp, tokalaşmak isteyen taraftarları fırçaladı

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Jürgen Klopp, tokalaşmak isteyen taraftarları fırçaladı
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Liverpool'un Atletico Madrid'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının öncesinde ilginç anlar yaşandı. Jürgen Klopp, 'çak' yapmak isteyen ve tokalaşmak için el uzatan taraftarları, koronavirüs nedeniyle 'zamanı değil' diyerek fırçaladı. Klopp, geçtiğimiz günlerde de koronavirüsle ilgili sağduyulu açıklamalar yapmıştı.

Hep eğlenceli yüzünü gördüğümüzü Jürgen Klopp, bu kez oldukça ciddiydi. Konu, koronavirüs gibi ciddi bir konu olunca Klopp da olaya hassas yaklaştı.

Liverpool sahaya çıkarken Anfield Road tribünlerinden kendisine el uzatanları geri çeviren Klopp, taraftarlara hem kızdı hem de bilinçli olmalarını istedi.

"Tokalaşmanın zamanı değil" diyen Klopp, taraftarı sert bir yüz ifadesiyle uyardı.

Dünya çapında tüm federasyonlar, futbol sahalarında ten temasının, tokalaşmanın ve sarılmanın minimuma indirilmesini istedi. Birçok maçta maç öncesi futbolcular bile tokalaşmıyor.

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