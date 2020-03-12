Jürgen Klopp, tokalaşmak isteyen taraftarları fırçaladı

Hep eğlenceli yüzünü gördüğümüzü Jürgen Klopp, bu kez oldukça ciddiydi. Konu, koronavirüs gibi ciddi bir konu olunca Klopp da olaya hassas yaklaştı.

Liverpool sahaya çıkarken Anfield Road tribünlerinden kendisine el uzatanları geri çeviren Klopp, taraftarlara hem kızdı hem de bilinçli olmalarını istedi.

"Tokalaşmanın zamanı değil" diyen Klopp, taraftarı sert bir yüz ifadesiyle uyardı.

Dünya çapında tüm federasyonlar, futbol sahalarında ten temasının, tokalaşmanın ve sarılmanın minimuma indirilmesini istedi. Birçok maçta maç öncesi futbolcular bile tokalaşmıyor.