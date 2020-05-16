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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Jose Mourinho'dan meslektaşlarına sert tepki!

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Jose Mourinho'dan meslektaşlarına sert tepki!
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Mourinho Premier Lig'de görev yapan teknik adamları eleştirdi. Güvenli ortam oluştuğu takdirde sahaya çıkabileceklerini belirten Mourinho, "Premier Lig'in başlamasını istemeyen teknik adamlar evlerinde oturup Almanya Ligi'ni izlesinler" dedi.

Jose Mourinho, kendine has üslubu ile açıklamalar yapmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının hedefinde bu kez Premier Lig’de görev yapan teknik adamlar vardı.

Güvenli ortam oluştuğu takdirde sahaya çıkabileceklerini belirten Mourinho, "Premier Lig’in başlamasını istemeyen teknik adamlar evlerinde oturup Almanya Ligi’ni izlesinler" dedi.

57 yaşındaki teknik direktör, oyuncularını salgın sürecinde gösterdiği çalışma azmine de değindi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes bireysel olarak tutku ve özveri ile gerekli çabayı gösterdi. Onlarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Premier Lig'de çalışan teknik adamlar, Çarşamba günü ligin geleceği ile ilgili bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ile Chelsea'de görev yapan Frank Lampard, temkinli duruş sergilemişlerdi.

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