Joachim Löw, Milli Takımla 187. maçına çıkıyor

Joachim Löw İsviçre ile oynanacak maça, Ukrayna karşısındaki ilk 11'i ile çıkmayı planlıyor. 2020 yılında ilk galibiyeti alan 11'i bozmayı düşünmeyen Löw'ün, Alman milli takımın karosunda yer alan Emre Can'ı da yedek kulübesinde tutması bekleniliyor. Ukrayna maçı öncesinde oynanan altı milli maçtan hiç birini Almanya kazanamamıştı. Karşılaşmalardan dördünü berabere bitirmiş, ikisini de kaybetmişti. A Ligi 4. Grup'ta yer alan Almanya, 7 puanlı lider İspanya'nın ardından 5 puanla ikinci sırada yer alıyor. Almanya'nın grubunda Ukrayna 3 puanla üçüncü, İsviçre ise bir puanla son sırada bulunuyor. 2 BİN 168 GOL ATTI

Alman milli takımı tarihinde şimdiye kadar 965 maça çıktı. 560 kez sahadan galip ayrıldı. 198 beraberliğe karşın 207 de mağlubiyeti var. Oynadığı maçlarda attığı 2 bin 168 gole karşılık rakiplerinin bin 133 golüne ise engel olamadı. 2006 yılından beri Alman milli takımını çalıştıran Löw'ün milli takım kariyeri de oldukça parlak. 60 yaşındaki Löw'ün başında bulunduğu Almanya 186 karşılaşma yaptı. Bunların 118'ini kazandı. 30 yenilgiye karşı 37 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. KROOS 100, KIMISCH 50. MAÇA ÇIKIYOR

İsviçre maçında Löw Toni Kroos'u oynatırsa, yıldız futbolcu 100. kez milli formayı giymiş olacak. 30 yaşındaki yıldız futbolcu ilk kez 3 Mart 2010 tarihinde Arjantin ile oynanan karşılaşmada milli formayı giymişti. Joshua Kimisch ise İsviçre maçında oynadığı taktirde milli maç sasını 50'ye çıkaracak. 25 yaşındaki milli futbolcu şimdiye kadar 49 kez Alman milli takım forması giydi.