Jessica Schwarz’ın Trump’a tahammülü yok!

CUMHURİYETÇİLERLE ilgili haberleri bile duymak istemediğini söyleyen 43 yaşındaki oyuncu Schwarz “Trump’ı görmek bile istemem” dedi. Trump’ın ırkçı ve kadın düşmanı içerikli saçma açıklamaları yüzünden kendisinden hoşlanmadığını belirtirken Schwarz, Amerikalıların Trump yüzünden ülkelerinden kaçmalarını da anladığı söyledi. Amerika’ya Trump ve onun politikaları nedeniyle aylardır ayak basmadığını belirten oyuncu “Onun politikalarını desteklemedim ve hiçbir zaman da desteklemeyeceğim” dedi.