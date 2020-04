Jennifer Lopez dünyaca ünlü takımı satın alıyor!

Koronavirüs pandemisinde her gün ultra lüks evlerinden yaptıkları paylaşımlarla hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan ama diğer yandan kapatılan bir spor salonunu kendileri için özel olarak açtıran Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çiftinin yeni bir yatırım peşinde oldukları iddia edildi. Toplam serveti 700 milyon doların üzerinde olan çiftin, dünyanın en ünlü beyzbol takımlarından New York Mets'i satın almayı planladıkları konuşuluyor. Eski beyzbolcu olan Alex Rodriguez'in New York Mets'in rakibi New York Yankees'de 12 sezon oynamış olması ise bu satın alma girişiminin şimdiden çok konuşulmasına neden oldu. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in servetlerine rağmen takımı krediyle alacağı tahmin ediliyor. Alex Rodriguez'in geçen yıl mart ayında yaptığı teklifle evlilik kararı alan çiftin düğün planları corona virüs salgınına takılmıştı. Lüks hayatlarıyla bilinen çiftten Jennifer Lopez, 50'nci yaş gününde kendisine Porsche otomobil hediye eden nişanlısı Alex Rodriguez'e Ford cip hediye ederek karşılık vermişti.