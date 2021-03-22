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HaberlerAvrupa HaberleriJavier Hernandez'in eşi Sarah Kohan'den küvette çırılçıplak poz
GeriAvrupa Javier Hernandez'in eşi Sarah Kohan'den küvette çırılçıplak poz
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Avrupa
Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Javier Hernandez'in eşi Sarah Kohan'den küvette çırılçıplak poz

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Javier Hernandez'in eşi Sarah Kohan'den küvette çırılçıplak poz

Eski Manchester United futbolcusu Javier Hernandez'in karısı Sarah Kohan, evinin banyo küvetinde çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak hayranlarına heyecan dolu anlar yaşattı. Kohan'ın 2 ay önce eşini aldattığı iddiaları çok konuşulmuştu.

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz
Güzelliği simgeleyen emojilerle koyduğu fotoğrafları "Bu hafta" başlığı ile paylaşan Sarah, kısa süre içinde 68,000 beğeni aldı.
Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz
Geçen ocak ayında hakkında kocasını aldattığı iddiaları ortaya atılan Sarah, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmişti.
Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz
Sarah, bu iddialara sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaprak cevap vermişti.
Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz
"Kocamı aldattığımı iddia eden tüm medya organlarına: Javier ile tanıştığımdan bu yana kesinlikle bir başkası ile ne fiziksel ne de duygusal olarak beraber olmadım."
Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

Javier Hernandezin eşi Sarah Kohanden küvette çırılçıplak poz

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