Jack White 80 yaşında: ‘Zamanımı bir yaşındaki oğluma ayırıyorum’

2 Eylül’de 80 yaşına girecek olan Jack White “Artık asla çalışmam gerekmiyor. Çünkü müzikten aldığım telif hakları bana yeter” dedi. Zamanını borsada hisse senedi alarak geçiren ünlü müzisyen, çok para kazandığını belirterek “Benim işim para kazanmak. Borsada çok kazanıyorum. Bir şey yapmama gerek yok. Fon alıyorum. Borsa benim için eğlenceli” dedi.

HİÇ KİMSE BU KEYFİ ALMIYORDUR

Jack White dört kez evlendi bu evliliklerden de altı çocuk dünyaya geldi. Kendisinden 44 yaş küçük dördüncü eşinden olan altıncı çocuğuna zaman ayırdığı için çok mutlu olduğunu belirten White “Zaman ayırdığım tek çocuğum bir yaşındaki oğlum Max’tan aldığım keyfi hiç kimse almıyordur” dedi.

KORONAYA RAĞMEN PARTİ

White, Kovid-19 salgınına rağmen 80. doğum gününü kutlamak için parti düzenleyeceğini belirterek “Bir restoranda 50 davetliyle birlikte küçük bir eğlence olacak” dedi. Müzik kariyerinin yanı sıra profesyonel futbol da oynayan Jack White uzun yıllar basının en çok ilgi gösterdiği simalardan biriydi.