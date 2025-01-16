İzmir’de, ‘Hollanda-Türkiye Dostluk Konseri’

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Hollandalı şef Jurjen Hempel yönetimindeki orkestra yılın ilk konserini, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde verdi. Hollanda-Türkiye Dostluk etkinlikleri kapsamında Hollanda Krallığı’nın desteğiyle düzenlenen konserde, Türk ve Hollandalı solist sanatçılar birlikte yer aldı. Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası ve Ludwig van Beethoven’ın ‘9. Senfonisi’, 80 kişilik koro eşliğinde seslendirildi. Koronun solistleri olarak bariton Sef Thissen, soprano Pelin Türkçelik, tenor Muzaffer Soydan ve alto Ezgi Karakaya yer aldı. Konser sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.