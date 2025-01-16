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İzmir’de, ‘Hollanda-Türkiye Dostluk Konseri’

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#ALMANYA#HOLLANDA #AVRUPADAN HABERLER
İzmir’de, ‘Hollanda-Türkiye Dostluk Konseri’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 11:19

Olten Filarmoni Orkestrası, Hollanda-Türkiye Dostluk Konseri ile İzmir’de müzikseverlerle buluştu.

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Hollandalı şef Jurjen Hempel yönetimindeki orkestra yılın ilk konserini, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde verdi. Hollanda-Türkiye Dostluk etkinlikleri kapsamında Hollanda Krallığı’nın desteğiyle düzenlenen konserde, Türk ve Hollandalı solist sanatçılar birlikte yer aldı. Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası ve Ludwig van Beethoven’ın ‘9. Senfonisi’, 80 kişilik koro eşliğinde seslendirildi. Koronun solistleri olarak bariton Sef Thissen, soprano Pelin Türkçelik, tenor Muzaffer Soydan ve alto Ezgi Karakaya yer aldı. Konser sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.

İzmir’de, ‘Hollanda-Türkiye Dostluk Konseri’

İzmir’de, ‘Hollanda-Türkiye Dostluk Konseri’


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#ALMANYA#HOLLANDA#AVRUPADAN HABERLER

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